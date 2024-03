"Nos engañó a todos con la cosecha de un año y se declaró insolvente"

«Es un estafador, tenía premeditado no pagar a nadie, ha jugado con mi salud y la de mi familia», asegura indignado Pedro, uno de los muchos agricultores presuntamente estafados por un empresario de Puçol detenido por la Policía Nacional el pasado año como presunto autor de varios delitos económicos, entre ellos una estafa de más de 770.000 euros en la cual precisamente sus víctimas fueron labradores de distintas partes de la península, a quienes literalmente hundió al no pagar las cosechas de todo un año, después de que éstos invirtieran todo su esfuerzo, trabajo y recursos económicos en sacar adelante la campaña de 2020.

«Nos engañó a todos con la cosecha de un año y luego se declaró insolvente», remarca este afectado, a quien el acusado dejó de abonar más de 30.000 euros tras la recolección y venta de 128.000 kilos de mandarinas, de la variedad clemenules, (por un precio de 0,32 euros el kilo). Del importe acordado inicialmente en el contrato solo pagó 9.000 euros.

Un Juzgado de Primera Instancia de Nules estimó la demanda y condenó en enero del pasado año a la empresa matriz del ahora juzgado por insolvencia punible a pagar 30.750 euros. El empresario ni siquiera se presentó al juicio, tampoco su letrado. La maquinaria para eludir los pagos a los agricultores y hacer frente a los préstamos bancarios solicitados, sin poner en riesgo el patrimonio de sus sociedades, estaba ya en funcionamiento.

Esta misma semana la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha juzgado por un delito de insolvencia punible a este empresario valenciano, a sus dos hijas y a otras dos personas que presuntamente le habrían ayudado a desviar sus bienes libres de carga, para no hacer frente al pago de 1.800.000 euros de varios préstamos bancarios. El Ministerio Fiscal solicita para él y su hija mayor una pena de cinco años de cárcel, al contar con antecedentes por idéntico delito, como informó este periódico.

A esta causa pendiente de sentencia se suma la que instruye un juzgado de Torrent por la estafa a más de 70 agricultores de Castelló, Alicante, Andalucía, Murcia y Tarragona. Gracias a una laboriosa investigación llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional de la unidad adscrita a los juzgados, que durante un año y tres meses estuvieron recabando información y entrevistándose con agricultores afectados por el presunto estafador, se pudo finalmente probar la dimensión del fraude, así como indicios de la presunta comisión de delitos de estafa, insolvencia punible y frustración de la ejecución.

«Lo ha llevado todo un solo policía, de no ser por él todavía estaríamos esperando», reconoce Pedro esperanzado en poder recuperar parte de lo invertido. «Ya no es solo el dinero de la fruta que no pagó, es todo el trabajo de un año y todo lo invertido», matiza, al tener que sumarle los pagos del tractor que todavía está pagando, el autónomo, y gastos de los cultivos.

Uno de los problemas a los que se enfrentaron los investigadores es que muchos agricultores y transportistas afectados no denunciaron por el desánimo de verse inmersos en un procedimiento judicial, con los gastos que ello supone y que algunos no podían hacer frente, y otros desistieron al pensar que iba a ser prácticamente imposible cobrar algún día lo adeudado.

El acusado alegó en el juicio por la insolvencia punible que él era el único que tomaba las decisiones en las empresas, exonerando así a sus hijas, y atribuyó los impagos a la «terrorífica campaña» citrícola de ese 2021. No obstante, los investigadores hallaron «conductas cuya finalidad iba destinada a disminuir el patrimonio del deudor ante un concurso de acreedores». De hecho, en junio de 2021 vendió un almacén en Chilches por tres millones de euros, dinero que presuntamente fue desviado a otras cuentas para seguir eludiendo las deudas pendientes y simular una aparente situación de insolvencia.