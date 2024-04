Vuelve a casa el marroquí confundido con un narco francés que se ha pasado 2 meses sin poder salir de España

Final feliz para Mohamed el-Maadioui. Su pesadilla comenzó el pasado 18 de febrero cuando llegó al aeropuerto de El Prat en un vuelo procedente de Nador para pasar una semana con sus hijos, que residen en Mataró. Sin embargo, ha estado dos meses en España al ser confundido, por tener el mismo nombre y edad, 71 años, con un delincuente buscado por las autoridades francesas para cumplir una pena de 10 años de prisión por tráfico de armas y droga.

Los primeros nueve días los pasó en prisión por orden de la Audiencia Nacional que valoró su traslado a Francia, ya que estaba en vigor una orden de busca y captura. Sin embargo, sus hijos y sobrinos iniciaron un procedimiento judicial en el que aseguraban que existía una confusión.

Mohamed compartía nombre y apellido con el narco así como fecha de nacimiento, el 1 de enero. Sobre el apellido, la familia cuenta que es muy habitual en esa zona de Marruecos, igual que el nombre. Lo del año tiene que ver con una práctica común en la burocracia marroquí anterior a los años 80, ya que siempre ponían por defecto en todos los documentos de identidad el mismo día, 1 de enero, como fecha de nacimiento. Lo único que cambia es el año.

Salió de la prisión provisional a los nueve días, pero el procedimiento judicial todavía no se había cerrado. Mohamed debía ir a firmar al juzgado cada día dentro de las medidas establecidas por el magistrado Santiago Pedraz y tampoco tenía pasaporte, por lo que no podía volver a Marruecos.

Sin disculpas

Mohamed residió durante 30 años, aunque cuando se jubiló se fue a vivir con parte de su familia a Marruecos. En la capital del Maresme quedó parte de la familia. Hace unos días, Ahmed el-Maadioui, cuyo padre es primo de Mohamed, explicaba a El Periódico, del mismo grupo editorial, que Mohamed lo ha pasado mal y no entendía nada: "No solo no ha recibido unas disculpas, sino que mi tío sigue sin pasaporte y en libertad provisional. Tiene que ir a firmar cada 15 días a los Juzgados de Mataró y no puede salir del país. Y eso que ya se ha demostrado claramente que no tiene nada que ver con la persona que buscaban".

Sin embargo, este pasado miércoles la Audiencia Nacional comunicó que toda medida cautelar contra Mohamed queda sin efecto y archiva definitivamente el expediente de orden europea de detención y en entrega. El magistrado había realizado todas las comprobaciones con las autoridades francesas para descartar que fueran la misma persona: se confirmaba un caso de homonimia.

De esta forma, la pesadilla había terminado y Mohamed podía volverse a casa. "Lo ha pasado fatal, pero ahora estamos muy contentos, con una sensación de libertad definitiva", ha explicado Ahmed a este diario. Lo primero que hizo Mohamed fue adquirir un pasaje a Nador este fin de semana para abrazar a la familia que tiene allí y a la que hace dos meses que no ve.

Compensación económica

Aunque Mohamed no esté en España, todavía quedan flecos judiciales que se deben cerrar. Su familia en Mataró ha anunciado que presentarán una reclamación patrimonial por vía administrativa por daños y perjuicios por los días que pasó en prisión y con limitaciones de movilidad por orden judicial. En este sentido creen que se han limitado sus derechos al confundirlo con un delincuente y prohibírsele su libre circulación, como no salir del país, durante los dos meses que se ha tardado en hacer las comprobaciones. Por eso reclaman una compensación económica.

Mientras, Mohamed esperará en su casa cualquier acontecimiento y veremos si a partir de ahora le cuesta subirse a un avión para venir a ver a sus hijos en Mataró como antes hacía una vez al año.