Arrestan a un agresor sexual reincidente por acechar a niñas y mujeres en Riba-roja

«Mucho cuidado, un tipo de aspecto árabe, alto, delgado y con bigotito, ..., se acerca con cualquier excusa a los menores, cuando ve que no hay adultos, ..., se ve que no tiene buenas intenciones, está como desesperado buscando a una presa». A priori podría parecer un bulo más de cuantos circulan en redes sociales. No obstante, la Policía Local de Riba-roja del Túria acumula ya nueve avisos e intervenciones relacionadas con esta misma persona. Y las investigaciones realizadas por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil han llevado finalmente a la detención del sospechoso, un hombre de 34 años y nacionalidad marroquí, con múltiples antecedentes, entre ellos dos agresiones sexuales recientes, una agravada a persona menor de 16 años.

Dos de los episodios que se le atribuyen son los intentos de llevarse por la fuerza a dos niñas, de dos y ocho años, en parques de esta localidad del Camp del Túria, con supuestas intenciones lascivas. A una de ellas –la de 8 años– la llegó a coger por el brazo al tiempo que le decía que «era muy guapa» y que se fuera con él. La madre de la menor tuvo que forcejear con él para que la soltase y, posteriormente, agentes de la Policía Local lo identificaron en las proximidades.

Fuentes jurídicas indicaron que todo indica que este presunto agresor sexual se encontraba en fase de acecho cuando fue detenido, tras incrementar sus conductas lascivas y acosadoras sobre niñas y también mujeres mayores de edad, por lo que suponía «una amenaza social inmediata y grave». De hecho, había generado gran alarma social entre los vecinos de Riba-roja del Túria.

La jueza acuerda su libertad y es trasladado al CIE para hacer efectiva la orden de expulsión que tenía

El presunto agresor sexual tiene dos órdenes de alejamiento en vigor respecto de dos víctimas anteriores, una de ellas menor de edad, por delitos de índole sexual, dictadas por el Juzgado de Instrucción número cinco de Llíria y la otra por un juzgado de Requena, según ha podido saber este periódico.

Desde el pasado 20 de abril habría incrementado su actividad, no solo acechando a menores de edad, sino también a mujeres a las que seguía hasta su domicilio, hacía proposiciones sexuales y cuando se negaban les dejaba notas con su número de teléfono en el portal.

Una de estas notas fue encontrada por una de las denunciantes bajo un trozo de queso en la puerta de su domicilio. Dentro de la nota estaba apuntado el número del ahora arrestado.

Acoso y exhibicionismo

El pasado 2 de mayo también acosó a otra mujer, camarera en un bar de la localidad de Riba-roja. Cuando finalizó su jornada de trabajo y la víctima se dirigía caminando hacia su domicilio, se dio cuenta de que la seguía el sospechoso. Esta persona ya le había hecho proposiciones sexuales en días anteriores en su trabajo, llegando incluso a masturbarse en las inmediaciones de la terraza del bar, en presencia de menores.

Al verlo esa noche, la mujer aceleró el paso, siendo perseguida por el presunto acosador sexual, quien le decía: «Vaya culo tienes, qué formas, estás buena, ¿tienes marido?». La víctima aterrorizada ante las intenciones de éste grabó un audio con su teléfono móvil.

El arrestado pasó ayer a disposición del Juzgado de Instrucción número ocho de Llíria, en funciones de guardia. La jueza acordó su puesta en libertad al no solicitar la prisión provisional la fiscal, al entender que no había llegado a consumar ninguna de las presuntas agresiones sexuales.

Eso sí, al encontrarse en situación irregular en el país y con una orden de expulsión en vigor, se alertó a los agentes del grupo de Extranjería de Policía Nacional para que en cuanto se le notificara la libertad se lo llevaran al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para que se tramite su expulsión del país.