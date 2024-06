La madre del asesinado a tiros en Alfafar: "El dolor no quiere venganza, pido Justicia"

«El dolor no quiere venganza, solo pido Justicia». Son las palabras de la madre de Arturo C. C., el hombre de 46 años asesinado de dos disparos efectuados por la espalda con una escopeta del calibre 12, el pasado sábado en Alfafar, tras conocer que el juez había acordado el ingreso en prisión provisional de su presunto asesino. Isabel hizo un llamamiento a la paz entre ambas familias, y quiso dejar bien claro que confían en la contundencia de los tribunales para que el autor de la muerte de su hijo pague por su crimen.

El Juzgado de Instrucción número ocho de València, en funciones de guardia, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza, de Iván N. M., de 29 años, quien se entregó voluntariamente en la mañana del pasado miércoles en la comandancia de la Guardia Civil, como adelantó en exclusiva Levante-EMV, al saber que estaba plenamente identificado y que era cuestión de tiempo que los investigadores del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar dieran con él.

El presunto homicida se acogió a su derecho a no declarar, por recomendación de su letrado, el penalista Jorge Abadía, y dará las explicaciones pertinentes sobre lo ocurrido esa tarde ante el juzgado competente. De hecho, la causa la instruye el Juzgado de Instrucción número cinco de Catarroja, pero por motivos de seguridad y al haber sido arrestado en València, finalmente se le puso a disposición judicial en los juzgados de la capital del Túria. La causa está abierta por los delitos de homicidio, tenencia ilícita de armas y amenazas, aunque la acusación particular, ejercida por las abogadas Noemi d’Andrea y Sonia García, sostiene que los hechos son constitutivos de asesinato al haberse producido el ataque a traición, con un arma de fuego y por la espalda.

Un amplio dispositivo de seguridad, con agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad (GRS) y guardias civiles de los propios juzgados, velaron para que todo transcurriera con total normalidad. La jornada transcurrió en calma y apenas acudió al juzgado la madre del fallecido y ningún familiar del presunto homicida. El deseo de ambas familias es dejar actuar a la Justicia y que no hay ningún tipo de represalia.

La madre del fallecido pidió que se respete la memoria de su hijo, que no se manche su nombre haciendo referencia a los antecedentes que tenía. «Se han llevado lo más grande de Alfafar, mi hijo ayudaba a todo el mundo». La mujer insistió en que su hijo no era un traficante, sino un trabajador con dos hijos, de 15 y 22 años, que se han quedado sin padre. «Estamos todos muertos, deshechos, solamente quiero que paguen». «No queremos venganzas y más sangre, solo que la Justicia actué con contundencia», remarcó Isabel a este periódico.

El homicida retó a su hijo

La mujer relata que sus nietos intentaron que no se enterara de la triste noticia en un primer momento, encerrándola en una habitación. «Abrí como pude y me salí, me tiré en medio de la carretera y paré un coche. Ese coche me llevó a donde estaba mi hijo, ya muerto», se lamentaba rota de dolor.

Pese a que no le dejaron acercarse al cadáver de su hijo, la mujer quiso agradecer la labor de la Policía Local de Alfafar y de la Guardia Civil, que tranquilizaron los ánimos y les dieron apoyo en esos momentos.

Isabel estuvo presente cuando el presunto homicida retó a su hijo a primera hora de la tarde, poco antes de producirse el crimen. «Me dijo, ‘ahora vengo mama’, y cuando se estaba alejando le pedí: Arturo ven». Es el último recuerdo que tiene de su hijo, que acudió a la cita con su presunto asesino para zanjar a puños una supuesta afrenta.