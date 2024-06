Arranca el juicio contra Teri, la joven que degolló a su madre y convivió con el cadáver en pandemia

Tereza evita mirar a su hermano, y se mantiene cabizbaja mientras inicia el interrogatorio la fiscal.

"Cuando era pequeño, mi relación con mi madre era estrecha, pero se fue diluyendo cuando me hice mayor. En la pandemia apenas pude hablar con ella. Perdieron los números de teléfono porque dejaron de pagar. Pasó tanto tiempo y llamé tantas veces sin respuesta, que dejé de llamar. Mientras estábamos confinados, yo no podía salir de casa ni ir a ver si pasaba algo"

"MI madre tenía muchos defectos, pero esto no se lo merece nadie. Puedes ser el peor padre del mundo, pero esto... A mí me parece deleznable".

El magsitrado lo resitúa en la pregunta: "¿Cómo se enteró de la muerte de su madre?". Y él responde: "Por un amigo que me llamó y me dijo que delante de la finca de mi madre había un montón de coches de policía, de Guardia Civil, de ambulancias... Llamé a mi hermana y nada. Llamé a la Guardia Civil y me dijeron que no podian decirme nada. Y les dije que entonces iba para allá. Fue entonces cuando me dijeron que no fuera, que había habido un problema y ya después me enteré de todo".