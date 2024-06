La hija pequeña de la presunta 'envenenadora de los laxantes' dice que ella también iba a comprarle los fármacos antiestreñimiento a su madre

Una persona acostumbrada a tomar muchos laxantes no se inmuniza frente a ellos, desarrollan cierta tolerancia, pero no se inmunizan. "No es como una droga, que te habitúas a ella". En los laxantes, y con esas "importantes cantidades" administradas, el final sería el mismo, aunque pudiese alargarse más tiempo el proceso diarreico grave. Es decir, cualquiera que tomase esas "importantes cantidades" derivaría en un fracaso multiorgánico y la muerte por deshidratación severa y pérdida de electrolitos fundamentales para la vida.

¿Existe la adicción a los laxantes?, pregunta el fiscal. Una adicción como las de las drogas, no. Existen consumos abusivos en situaciones de trastorno alimentario, pero no es una adicción. "No necesitas tomarlo. Hemos dicho reiteradamente que no se absorbe por la sangre, así que no puede nunca generar adicción", aclara ahora la perito de parte.

Ante la cuestión de si es posible tomar laxantes "a puñados" de manera constante "a lo largo de 10 o 15 años". La respuesta es contundente: "Imposible. Las diarreas serían terribles" en días.