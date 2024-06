El alegato final del crimen de los laxantes

Repasa ahora las operaciones que llevaron al descubierto las cuentas de Salvador. "¿Dónde está el dinero" Son más de 100.000 euros en seis meses. ¿Dónde está?". Y se pregunta: "¿Qué necesidad tenía un hombre como él, con su holgada situación económica, de pedir dos préstamos al consumo".

Acerca de por qué no quiso responder más que a su abogada en el juicio, Zapata es claro. "Miren, si a mí me acusan de algo que no he hecho, si a mí me detiene la Policía, si me llevan al juzgado a mí y a mis hijos, me deshago en explicaciones, en aportar pruebas, en defenderme... ¿Por qué no nos contesta? Porque no hubiera soportado ninguno de los interrogatorios de las acusaciones. Porque su teoría es débil y sin fundamento. Dice que no quería el dinero. ¡Pero si hubo que sacarla a cañonazos del chalé de Salvador!".