Investigan un incendio en un concesionario de Quart

La Policía Nacional investiga un incendio en un concesionario de Quart de Poblet que en la medianoche del miércoles afectó a más de una veintena de vehículos nuevos y de ocasión que estaban expuestos para la venta. Se trata del mismo establecimiento en el que trabaja el vecino de Alginet que estuvo desaparecido durante una semana a finales de mayo, aunque a priori no guardan relación ambos hechos.

Especialistas en incendios de la policía científica realizarán hoy una inspección técnica en el lugar para establecer el origen del fuego. Debido al calor y la toxicidad, los agentes no pudieron ayer acceder al interior del concesionario y se han dejado pasar más de 24 horas para así poder trabajar en el terreno en busca del foco de las llamas. Según las fuentes consultadas por este periódico, no hay por el momento elementos que permitan pensar que no se trate de un incendio accidental.

Al parecer, el incendio se originó pasadas las 00.30 de la medianoche del miércoles por causas todavía por determinar. Distintos efectivos de los parques de Torrent, Paterna y Catarroja se desplazaron hasta la nave ubicada en la Avenida Monestir de Santa María para extinguir las llamas, informaron ayer fuentes del Consorcio Provincial.

Estas mismas fuentes explicaron que tres vehículos resultaron totalmente calcinados, mientras que alrededor de otra veintena de coches se vieron afectados en distinto grado.

Se da la circunstancia de que un trabajador de este mismo concesionario, de 35 años, desapareció misteriosamente el pasado 21 de mayo. Una semana más tarde la Asociación SOS Desaparecidos desactivó la alerta de búsqueda al ser localizado en buen estado.

El último lugar en el que se le vio fue precisamente en el concesionario incendiado ahora. Las cámaras de seguridad de la empresa captaron las últimas imágenes del joven. En ellas se le veía abandonar su vehículo, en cuyo interior se encontraron las llaves puestas, así como una mochila, su ordenador portátil, la cartera y las llaves de su casa, en la localidad de la Ribera.

Desde un primer momento los investigadores manejaban como principal hipótesis que esta persona se había marchado de forma voluntaria. Ahora la policía se centra en las causas de este incendio en este mismo concesionario.