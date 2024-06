Juicio en directo: 'El Tuvi' se enfrenta a 17,5 años de cárcel por intentar asesinar a otra chica con el mismo patrón que a Wafaa y a Isabell

"Control de impulsos, parcialmente. De conocimiento, no hay afectación", reitera la forense a preguntas de la defensa, que ha intentado comprometer al tribunal alegando que "no acepta esta prueba". El presidente ha tenido que reiterarle tres veces que si desea preguntar algo a esta perito, este es el momento. "Es que me acabo de quedar sin prueba, todo se basaba en este informe, y si ahora lo cambia...", se agarra la abogada, a lo que el presidente de la sala le rebate que "no es así" y le reitera que pregunte si lo desea.