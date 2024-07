Trasladan de prisión a El Yoyas, que ingresa en el módulo de condenados por violencia machista de Brians 2

El exconcursante de Gran Hermano, Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', fue detenido la semana pasada en una vivienda que constaba como "deshabitada" en una urbanización de la Torre de Claramunt e ingresó en la prisión de Brians 1 para cumplir la pena 5 años y 8 meses de prisión a la que fue condenado por el Juzgado Penal número 5 de Gran Canaria, por maltratar a su exmujer y también exconcursante del programa Fayna Bethencourt.

Tras pasar unos días en Brians 1, Navarro ha sido trasladado al centro penitenciario de Brians 2. De momento, permanece en el departamento de ingresos y en unas horas será llevado a una celda en el módulo 12 del centro, que es en el que cumplen pena los presos condenados por delitos por violencia machista.

Los primeras horas de Navarro en prisión han estado marcadas por el nerviosismo. Según fuentes de su entorno, ha estado contactando con su familia y su abogado, Esteban Gómez Rovira, para reclamar ropa y dinero, necesario para su estancia en el centro, así como intentar contrarrestar las informaciones sobre su detención que han aparecido en los medios.

Su estado inicial de buen humor, asegurando que en la cárcel " se come mejor que en la cárcel" han pasado a un alegato en favor de sus hijos, los que tiene en común con Fayna, y con los que hace años que no tiene ningún contacto. "No contemplo recuperar a mis hijos, pero siempre diré 'sí' a ellos", ha declarado a este medio.

Más batalla legal

Desde que está en prisión, Navarro también ha intensificado su batalla legal para intentar una revisión de su condena. Por eso, su letrado presentará un escrito ante el Tribunal Constitucional para que valore los dos recursos presentados hasta ahora que solicitan su libertad. Uno de ellos por la no admisión de su recurso de revisión y otra por el rechazo a la querella por falso testimonio presentada ante los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria contra Fayna.

Para el abogado de Navarro estos dos recursos de amparo se deben resolver junto con el análisis del libro de Fayna 'Cianuro y Chocolate', ya que considera que su denuncia por malos tratos contra 'El Yoyas' queda desvirtuada por lo que aparece en uno de los relatos. En abril del año pasado el Tribunal Supremo rechazó la revisión de la sentencia pedida por Navarro que consideraba que la primera denuncia de Fayna de 2018 "coincide" en numerosos detalles con un relato publicado por ella en el libro 'Cianuro y Chocolate' en 2016 y que fue escrito años antes.

Junto con este escrito, Navarro también se querelló contra su expareja por falso testimonio, aunque no fue admitida por el juzgado. Ante este doble rechazo, 'El Yoyas' solo le queda la carta del Constitucional. Mientras sigue en prisión, después de haber estado 20 meses en busca y captura, aunque pasó de una celda en una vivienda a otra en una cárcel. Una operación conjunta de Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional consiguió detenerlo en una urbanización de la comarca del Anoia después de meses de seguimiento.

Sin posibilidad de salir

En el informe policial señalaba la "enorme habilidad para eludir la acción policial así como para alcanzar una amplia resonancia mediática desde su lugar de ocultamiento, desde dónde se expone a los medios de comunicación y exhibe una falsa sensación de impunidad" de Navarro así como su "profusa red de vínculos familiares que le facilitarían su ocultación y le estarían proporcionando cobertura para hacer posible su subsistencia sin salir de la vivienda en la que se oculta".

A partir de seguimientos a familiares consiguieron localizarlo y detenerlo tras pasar 20 meses en busca y captura. Ahora, permanecerá en Brians 2 durante un tiempo, ya que por el momento no puede pedir el tercer grado o permisos penitenciarios hasta que cumpla unos años de condena.

