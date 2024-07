Se enfrenta a 15 años de cárcel por matar a cuchilladas al exnovio de su pareja en València

“Él no quería pelear, solo que se fuera”, insiste una y otra vez la pareja del acusado de matar de tres cuchilladas al exnovio de la mujer cuando este acudió al domicilio de ella, en València, para recoger unas herramientas. Según la principal testigo, Jeison Stevens irrumpió por la fuerza en la casa, encolerizado al escuchar la voz de un hombre y enterarse que había retomado la relación con el padre de sus hijas. “No paraba de darle puñetazos en la cara con lo ojos llenos de ira”, relata la mujer, aunque el procesado no presentaba lesión alguna, y ella misma reconoce que se fue a la cocina “a por un cuchillo para intimidarlo” porque la víctima estaba agresivo mientras ella trataba de sujetar la puerta. Justo el momento en el que le asestó las cuchilladas la testigo alega que no se percató y que lo vio cuando ya cayó desplomado. “Me has dado”, escuchó decirle antes de morir desangrado al alcanzarle una de las heridas la arteria aorta.

El jurado popular deberá determinar si realmente el acusado actuó en legítima defensa o si por el contrario, como sostienen las acusaciones, no hubo enfrentamiento alguno y Jeison Xavier F. B., de 27 años y nacionalidad dominicana, se fue a la cocina - al fondo de la casa – y cogió un cuchillo de 33 centímetros de longitud y 20 de hoja, con el que arremetió al ex de la madre de sus hijas de forma repentina y con la intención de causarle la muerte, asestándole tres cuchilladas, una de ellas mortal de necesidad.

La defensa solicita una pena mínima de tres meses

El Ministerio Fiscal solicita una pena de doce años de prisión por un delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad y la atenuante de confesión. Por su parte, la acusación particular pide hasta quince años de cárcel. Mientras que la defensa considera incluso que se trató de un homicidio imprudente y solicita una pena de solo tres meses de cárcel al sostener varias circunstancias atenuantes muy cualificadas, como la legítima defensa, la confesión, haber actuado bajo un estado de arrebato u obcecación, y la reparación del daño porque intentó supuestamente auxiliar a la víctima tras acuchillarlo.

Los hechos ocurrieron el 8 de abril del pasado año 2023 cuando la víctima, Jeison Stevens Rojas, de nacionalidad colombiana, acudió al domicilio de su exnovia, en la calle Zorrilla de València, para recoger unas herramientas que se había dejado en la vivienda tras ayudarla en la mudanza y en el montaje de unos muebles.

La principal testigo de los hechos asegura que cuando tocaron al timbre vio a través de la mirilla al hombre con el que había tenido una relación amorosa hasta hacía apenas tres días, cuando discutieron al sincerarse con él y decirle que se estaba planteando volver con el padre de sus hijas.

Pese a que el insistió en que bajara a la calle y ella la daría las herramientas, la víctima entró en la casa, totalmente desarmado. Según las acusaciones, allí le esperaba armado con el cuchillo el acusado.

Tenía el móvil en la mano y no avisó a emergencias

Tras las cuchilladas, el procesado trató de reanimar a su víctima. Aunque fue un vecino quien alertó a los servicios de emergencias. La pareja del procesado, que reconoce que tenía el móvil en la mano, admite que no se dio cuenta de llamar antes. Eso sí, tuvo tiempo para esconder el arma homicida en una caja, según ella, para que no cogieran el cuchillo las niñas, de tres y seis años, que también se encontraban en la casa.

En concepto de responsabilidad civil la fiscalía considera que el acusado debería indemnizar a los familiares del fallecido con 160.000 euros, concretamente 100.000 euros para el hijo de cinco años de la víctima, 45.000 euros para la madre y 15.000 euros para el hermano.