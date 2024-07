Un vecino define al presunto asesino de Buñol: "No hablaba con nadie, pero era conflictivo"

"No tenía relación con él, no hablaba con nadie". Así define un vecino a Raúl A. D., el presunto autor del asesinato de su pareja en Buñol en la madrugada del viernes al sábado, que ha sido detenido por la Guardia Civil a la entrada de València tras una persecución policial por la A3. Tras el crimen, el autor ha llamado a su exmujer, de la que estaba divorciado y tenía una orden de alejamiento, para confesarle el crimen y esta ha informado a las autoridades policiales.

Raúl A. D. y su pareja vivían en una urbanización en el municipio de Buñol; un pequeño núcleo de entre 16 y 17 viviendas. Por eso los vecinos se conocen entre ellos, aunque el presunto asesino siempre ha preferido no mantener relación con sus vecinos. "Él vivía aquí todo el año, tenían un vecino al lado, pero apenas tenían relación", explica este vecino ante las preguntas de los medios de comunicación. No se relacionaba ni durante todo el año, ni tampoco en verano cuando crecía la población en la zona. "No hablaba con nosotros", insistía este ciudadano.

El testimonio ha reconocido que se ha enterado del suceso al despertarse, cuando ha recopilado el historial del presunto asesino: su divorcio, la orden de alejamiento que mantenía con su anterior esposa. "Tenía una relación con esta chica desde hace poco. Se ve que también ejercía maltrato, aunque no sé si tenía una orden de alejamiento". Según ha podido saber Levante-EMV, la chica cursó una denuncia por malos tratos en noviembre, aunque rechazó la protección policial.

Por último, ha reconocido que Raúl A.D. era una persona conflictiva. A la pregunta formulada por los medios de comunicación sobre si era agresivo o generaba problemas ha respondido con un contundente: "Sí".

Persecución por la A3

La detención se ha producido cerca de las 7.30 de la mañana, después de que varias patrullas le cortaran el paso y provocara una colisión. Dos guardias civiles han resultado heridos: uno de ellos, de 39 años, con politraumatismo, ha sido trasladado por una unidad del SAMU al Hospital General de València y el otro, de 43 años, con un latigazo cervical, por una unidad de SVB al Hospital 9 d'Octubre.