El juez envía a prisión al asesino machista de Buñol, que sigue ingresado en la UCI

El juez de Instrucción número 3 de Requena ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, según ha informado el TSJCV, para Raúl Ariel D., de 51 años, el hombre que el sábado pasado mató a cuchilladas a su pareja, Juliana Denise Vinuesa, de 31 años, en el chalé de la urbanización Ventamina (Buñol) en el que estaban viviendo juntos, ocho meses después de que la joven le denunciara por maltrato y amenazas de muerte, sin que nadie dictara una orden de protección sobre la víctima.

El juez ha celebrado la comparecencia de prisión en ausencia del acusado, que permanece ingresado en estado grave en la UCI del Hospital General como consecuencia de las lesiones sufridas cuando embistió frontalmente un coche patrulla de la Guardia Civil de Tráfico que lo venía persiguiendo por la autovía A3. Tal como publicó Levante-EMV, el asesino confeso de Juliana Denise llamó a su exmujer, con la que tiene una hija y que también le había denunciado por malos tratos un año antes, en 2022, para decirle que había matado a su actual pareja. La llamada la realizó a las 7.21 minutos del sábado, tras lo cual huyó de Buñol. Agentes de la Guardia Civil lo persiguieron hasta València. Al verse acorralado, dio un giro brusco en la avenida del Cid y realizó un cambio de sentido, pero por los carriles de entrada a la ciudad. Esto es, en contradirección. A toda velocidad embistió al primer coche de la Guardia Civil de Tráfico que le venía de cara, ocasionando graves lesiones a uno de los agentes y un latigazo cervical al otro.

Cinco asesinatos machistas en 48 horas

Mientras, otros agentes encontraban el cuerpo sin vida de la joven, cosido a puñaladas en su casa, e iniciaban la investigación de este asesinato machista, uno de los cinco registrados en España en apenas 48 horas, dos de ellos en la C. Valenciana, ya que la última víctima mortal del machismo se producía el domingo en Alicante, donde un hombre mató de un tiro en la cabeza a su pareja en un apartamento de la playa del Postiguet, tras lo cual se suicidó usando el mismo método.

El TSJCV ha informado de que la comparecencia se ha realizado en presencia del abogado del detenido y de la Fiscalía, y que de momento únicamente se ha resuelto su situación procesal en relación con el asesinato machista. Así, el alto tribunal valenciano ha informado de que "el detenido queda ahora investigado en una causa abierta por un delito de homicidio con agravante de género, sin perjuicio de ulterior calificación".

La misma fuente ha especificado que los delitos de los que le acusa la Guardia Civil de Tráfico y que cometió presuntamente "son objeto de un atestado policial diferente y serán investigados en principio por otro órgano judicial en una causa independiente de la del crimen". Dado que el más grave de esos delitos, el de atentado y lesiones graves al embestir a la patrulla de Tráfico, los cometió sobre el puente de entrada a València, en término de Xirivella, será un juzgado de Mislata quien instruya ese procedimiento por estar dentro de su partido judicial.

Juliana no tenía orden de protección

Tal como adelantó Levante-EMV este sábado, Raúl Ariel D. fue denunciado por malos tratos y amenazas graves en noviembre del año pasado en la comisaría de Alzira por la psicóloga que atendía a Juliana y por su madre. Esa denuncia recayó inicialmente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Alzira, ya que la chica vivía con su madre en la capital de la Ribera.

El juzgado, según ja informado el TSJCV, "incoó diligencias previas, pero consideró -con los elementos e indicios existentes en ese momento procesal (no había parte de lesiones, no constaba la detención policial del sospechoso, que residía en Buñol, y la víctima había manifestado su voluntad de continuar viviendo con su madre en Alzira) y de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal- que no había lugar a acordar una orden de protección".

Con posterioridad, el juzgado de Alzira se inhibió en favor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Requena, con competencias en delitos de violencia sobre la mujer, tras constatar que la chica se había trasladado a vivir a Buñol con su verdugo.

Las citadas fuentes han asegurado que "la víctima compareció en el juzgado de Requena el pasado mes de abril y en dicha comparecencia renunció a contar con medidas judiciales de protección, tras manifestar que no albergaba ningún temor hacia su compañero sentimental".

Al mismo tiempo, continúa el comunicado del TSJCV, "solicitó el sobreseimiento de la causa, sobreseimiento sobre el que la Fiscalía informó favorablemente. Esa petición, no obstante, estaba pendiente de resolver por el juez" cuando Juliana Denise fue asesinada por su pareja.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.