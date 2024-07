Las amenazas al alcalde y la quema del furgón de su padre inquietan en Aspe

Lo que debería ser un ambiente de emoción en Aspe por el arranque de las fiestas en honor a las Virgen de las Nieves a principios de agosto, ha quedado enturbiado por unos hechos de los que todo el pueblo habla. Tras haber quedado calcinada la furgoneta del padre del alcalde, Antonio Puerto, quince días después de que el primer edil recibiese amenazas del dueño de la gallera El Chato por haberse clausurado por orden municipal la celebración de peleas de gallos, la estupefacción, la rabia y la rebeldía son algunos de los sentimientos que más afloran entre los residentes.

En la calle Peñas, del barrio residencial de La Coca, donde ardió el vehículo, los vecinos reconocen estar todavía «temblando» después del estrepitoso suceso en la madrugada del jueves, y que sigue investigándose. El furgón, este fin de semana todavía no había sido retirado del lugar, y todo aquel que pasa por el vial se para con el fin de fotografiar la dantesca estampa porque llama la atención cómo ha quedado completamente arrasado por las llamas.

«Me tragué el panorama hasta las cuatro y pico de la mañana. Escuché un ruido, como si reventasen el cristal del coche, y ya empezó todo, sonó como una pedrada, debía ser un cóctel molotov», narra una residente de la zona, que junto a otros vecinos están seguros de que el fuego fue intencionado aunque el origen todavía no ha quedado esclarecido ni tampoco la autoría, por lo que sigue abierta la investigación de la Guardia Civil y la Policía Local. La mayoría tienen idea de quién podría estar detrás pero nadie se atreve a decirlo abiertamente porque no lo presenciaron. «Llevo toda la vida en Aspe y nunca he tenido un conflicto, pero siempre hay una oveja negra que la lía».

Por el momento se desconoce si hay relación entre las amenazas al alcalde y el coche en llamas, algo que determinará la investigación aunque las pesquisas son por ahora complejas, ya que no había en la zona cámaras de vigilancia. El primer edil también ha dicho que no hay pruebas que vinculen el suceso con lo que le ocurrió a él personalmente.

El regidor presentó denuncia ante la Benemérita tras una acalorada reunión en Alcaldía con el dueño de la gallera, quien acudió a reclamar la reapertura del local, que está cerrado desde principios de año por maltrato animal y actividad ilícita, a raíz de que en una macrooperación del Cuerpo Nacional de Policía se interviniera una pelea de gallos, actividad prohibida y para la que, por tanto, el local carece de licencia.

Puerto acabó amenazado por este hombre cuando este le pidió que abandonara las dependencias municipales. La denuncia que presentó el alcalde expresa que Ángel A. P., más conocido como «El Chato», le hizo supuestamente el gesto de cortarle el cuello, mientras le decía que conocía los lugares que el alcalde y su familia frecuentaban. Incluso llegó a acercarse al primer edil diciéndole «te voy a arrancar la cabeza» y «te voy a matar».

Por esta denuncia, una magistrada dictó orden de alejamiento que impide al investigado acudir al domicilio o a cualquier otro lugar en el que se encuentre el alcalde o acercarse a menos de 300 metros, así como a comunicarse con él por cualquier medio durante la investigación.

Tras el conflicto y el suceso del coche, los vecinos del barrio aclaran que nunca antes habían vivido algo parecido y lamentan que se trunque la buena convivencia. El temor está más palpable en la zona próxima, mientras que residentes de otros barrios están tranquilos porque confían en que ha sido una situación aislada, lo que no quita que en bares y parques el tema esté en boca de todos. Aunque se desconoce quién está detrás de la convocatoria, la indignación por el incendio y las amenazas al alcalde han movido por redes sociales la convocatoria de una concentración para hoy, bajo el lema «Aspe en contra de la violencia y drogas. Fuera mafias». n

