Muere el joven investigador que sufrió un accidente de escalada en Santiago de Compostela

Arnau Brossa Gonzalo, el joven investigador de 30 años de la USC que sufrió un accidente de escalada en Santiago hace poco más de un mes, ha muerto este domingo al no lograr superar las heridas sufridas tras caer desde una altura de ocho metros en el rocódromo The Other Climb, en Santiago de Compostela.

Así lo ha confirmado el Instituto Gallego de Física de Altas Energías (IGFAE), grupo investigador al que pertenecía el fallecido, a través de una nota de prensa publicada tanto en su página web como en sus redes sociales: "El IGFAE lamenta comunicar el fallecimiento de Arnau Brossa Gonzalo, investigador postdoctoral que trabajaba en el experimento LHCb. Arnau falleció en Santiago de Compostela este domingo 21 de julio de 2024 debido a las complicaciones producidas por un accidente de escalada".

Arnau se licenció en Física en la Universitat de Barcelona (UB) en el año 2016, especializándose en física teórica. Posteriormente, realizó un Máster en Astrofísica, Física de Partículas y Cosmología en la misma universidad, con un trabajo de máster sobre el experimento LHCb. Luego continuó con sus estudios de doctorado (2017-2022) en Física de Partículas en la Universidad de Warwick (Reino Unido) bajo la supervisión del Prof. Tim Gershon y el Dr. Thomas Latham, llegando a ganar el Premio Springer Thesis por su sobresaliente investigación.

Tras su doctorado en la Universidad de Warwick, Brossa se unió al grupo de LHCb en el IGFAE en 2022 para seguir trabajando en el experimento LHCb, primero como investigador postdoctoral y más tarde como investigador Juan de la Cierva. Pasó a integrar el grupo de Lepton Flavour Universality del IGFAE, asumiendo un papel de liderazgo.

Ahora, tras su muerte, el IGFAE ha querido expresar su pesar y condolencias a su madre, a su hermano, y a su tío y su tía, al tiempo que han remarcado que sus muchas amistades en el instituto y el experimento LHCb, lo echarán mucho de menos por "su calidez, amabilidad, dedicación, inteligencia y capacidad".

Posible fallo en el cable de seguridad

Ahora que Arnau ha fallecido, la investigación sobre cómo sucedió el accidente que está llevando a cabo la Policía Judicial de Santiago de Compostela cobra, si cabe, todavía mayor importancia. El día del siniestro, el pasado 17 de junio, se realizó una inspección ocular y se recogieron pruebas para esclarecer el trágico suceso. Los agentes no descartaron entonces ninguna hipótesis sobre las causas que provocaron que el joven cayera al vacío desde una altura de ocho metros, aunque las primeras teorías apuntaron a un fallo en el cable de seguridad.