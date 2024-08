Cortan la N-340 en Almassora por el incendio en el cauce del Millars

Saltan las alarmas en Castellón. Este viernes por la mañana se ha iniciado un incendio de vegetación --posteriormente recalificado como forestal-- en Almassora, concretamente en el cauce del riu Millars.

La Guardia Civil ha procedido a cortar la nacional 340 entre los kilómetros 970 y 972, en el término municipal de Almassora. Según han informado desde el subsector de Tráfico de Castellón, la decisión se ha adoptado para poder garantizar las descargas de agua del helicóptero y ante la presencia de una intensa humareda que podía dificultar la visión de los usuarios de la 340. El corte de circulación ha provocado retenciones de un kilómetro y medio aproximadamente.

¿Dónde están los pasos alternativos?

Desde la Benemérita han confirmado que a los conductores que circulaban en sentido norte se les ha redirigido hacia la rotonda aérea de Vila-real, mientras que a los que conducían en sentido sur se les ha dado la opción de continuar por la CS-22 hasta la rotonda de Matutano.

Medios desplegados

Tal y como han informado desde la cuenta de X (antiguo Twitter) de Bombers Dipcas, en la zona está trabajando dos dotaciones, así como también se ha utilizado un helicóptero con UBF helitransportada, ya que hay una zona del incendio que está pegada al río y no se puede acceder con el camión. El objetivo es que las llamas no vayan a más para que no afecte a más vegetación ni alcance la carretera.

Se desconoce el origen del mismo, aunque las altas temperaturas que están azotando a la provincia estos días hacen que la posibilidad de incendios sea muy alta. Aunque cabe destacar que se trata del cuarto incendio que se produce en los últimos meses en esa zona.