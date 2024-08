Matan de una decena de cuchilladas a un hombre en una calle de Carcaixent

Segundo asesinato en València en el plazo de 28 horas. Al degollamiento mortal de un hombre de 40 años, José Andrés Peña, perpetrado a las 20.45 horas del martes en el puente de las Moreras, en València, se le suma otro crimen cometido a primera hora de la madrugada de este jueves en Carcaixent. Y, como en el anterior, el autor utilizó un cuchillo de grandes dimensiones para acabar con la vida de su víctima.

Este nuevo crimen, adelantado ayer en exclusiva por Levante-EMV, fue cometido en torno a las 0.45 horas de este jueves en la avenida Joan XXIII de Carcaixent. La víctima es un hombre oriundo de Bulgaria, de 42 años, que, al parecer, residía en el citado municipio de la Ribera Alta.

Según dos testigos parciales de los hechos, el hombre, identificado como Petar K., llegó corriendo por la avenida Joan XXIII en sentido ascendente y, al llegar a la confluencia con la calle Alicante, cayó desplomado en la calzada, con la cabeza prácticamente metida en un alcorque, dejando tras de sí un reguero de sangre de casi 50 metros. La víctima recibió cerca de una decena de cuchilladas con un arma blanca grande. Una de ellas le provocó un enorme corte en el cuello, pero la que realmente le mató la recibió en la espalda. Además, tenía cortes en la mano, sufridos cuando las puso ante su cara en un intento por defenderse.

El dueño de un local ubicado casi enfrente, que ya estaba cerrado aunque él cenaba en el interior, fue una de las dos personas que alertó al teléfono de Emergencias 112. «Yo estaba cenando solo dentro, al lado de la ventana. Cuando acabé, salí un momento para ir a comprar tabaco y en ese momento vi al hombre que llegaba corriendo». Lo hacía ya con dificultad. «Solo me di cuenta cuando lo vi caerse al suelo. Al principio pensé que era un borracho, pero cuando me acerqué y le vi la herida en el cuello y que estaba cubierto de sangre, me di cuenta de lo que había pasado y llamé enseguida al 112».

El testigo, que prefiere permanecer en el anonimato, afirma que «no hubo pelea con nadie ni se escucharon gritos. A esa hora, con el silencio que había, aunque alguien hable bajito, se escucha todo. Y nadie gritó». El único sonido fue el que emitió instantes antes de morir la víctima, «que intentó decir algo, pero no le pude entender».

Momentos antes, otro vecino de la zona ya había llamado a Emergencias. Al parecer, habría sido ese testigo quien habría afirmado que a Petar K. lo habrían acuchillado o bien al bajar de un coche o por los ocupantes de un vehículo que habría parado a su altura, algo que está investigando ya el grupo de Homicidios de la Guardia Civil.

Nada más recibirse las llamadas, fueron enviadas al lugar patrullas de la Policía Local de Carcaixent y de la Guardia Civil, así como asistencia sanitaria, aunque el equipo médico del SAMU ya solo pudo certificar la muerte de Petar K., que, al parecer, tenía antecedentes policiales.

Agentes de Homicidios y del laboratorio de Criminalística se desplazaron al lugar. Los segundos, para realizar la inspección ocular, y los primeros ara iniciar la investigación. Así, se entrevistaron con los testigos e iniciaron la requisa de grabaciones efectuadas por cámaras de seguridad de toda la avenida, requisa que continuó por la mañana, ya que a esas horas la mayor parte de los establecimientos estaban cerrados.

Al menos las cámaras de uno de los negocios habrían registrado buena parte de la agresión mortal, lo que podría ser fundamental para identificar a los autores.

Mientras, el cuerpo fue levantado por orden de la jueza de Instrucción 7 de Alzira, en funciones de guardia, y trasladado al Instituto de Medicina Legal de València, donde se le está practicando la autopsia.