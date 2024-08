Más de 40 puñaladas a una turista en Alcossebre siguen siendo una incógnita

Han transcurrido ya más de 15 días desde que el cadáver de una turista francesa de 60 años apareciera en el interior de su autocaravana, en la zona de Cap i Corp de Alcossebre. Como avanzó este diario, la mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca en la cabeza y el cuello y la autopsia confirmó que presentaba más de 40 heridas incisas y murió por shock hipovolémico, según ha podido saber este periódico de fuentes solventes.

A pesar de las complicaciones que presenta a nivel operativo la época estival para la Guardia Civil (falta de efectivos por vacaciones, vigilancias en multitudinarios festivales de música, incremento poblacional de la costa por el turismo etc..) el instituto armado está empleando todos los medios a su alcance para esclarecer la muerte de la turista francesa, cuyo autor continúa por el momento en paradero desconocido.

Sola, con dos perros

La víctima viajaba sola en la autocaravana donde apareció su cuerpo. Lo hacía exclusivamente en compañía de dos mascotas, dos perros, y previamente ya había estado en la vecina provincia de Tarragona, donde consta que se alojó en solitario en un establecimiento. Otros caravanistas declararon ante la Guardia Civil haber visto a la víctima en solitario durante varias jornadas, por lo que la posible presencia de un varón y la opción de que se tratara de un asesinato de violencia machista no se erigió como la primera hipótesis. Más aún al confirmarse que la mujer no tenía pareja sentimental y que había viajado sola a España. Los agentes iniciaron, de igual modo, una investigación del entorno de la asesinada, en colaboración con las autoridades francesas, y de sus relaciones presentes y pasadas, ya que el hecho de no tener en estos momentos pareja no es óbice para que el crimen sea obra de algún conocido.

La posibilidad del robo

La posibilidad de que la muerte violenta fuera consecuencia de un robo en el vehículo donde la víctima dormía comenzó a ser una vía a explorar que cogía fuerza en las primeras horas. Sin embargo, transcurridas más de dos semanas desde el hallazgo del cuerpo no hay evidencias claras de que el homicidio se produjera en el marco de un robo violento. Además, el ensañamiento con la turista francesa (recibió más de 40 cuchilladas en zonas vitales y una de ellas le atravesó un ojo, como publicó este diario) tampoco parece propio de un robo en el interior de la roulotte.

Agentes de la unidad orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil --en concreto, del equipo de homicidios-- llevan a cabo desde que apareciera el cadáver una investigación a contrarreloj para identificar y detener al autor, que por el momento sigue huido.

El de la turista francesa es el primer asesinato del 2024 en la provincia, que registró el último caso en septiembre del pasado año en la capital. Nicola Lupu, una enfermera de 54 años, fue apuñalada en el tórax por su pareja, quien después de ahorcó en su casa.