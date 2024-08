Investigan si el cadáver hallado en la playa de la Garrofera procede de una patera

Todo indica que el cadáver hallado en la madrugada de ayer en avanzado estado de descomposición en la valenciana playa de la Garrofera, junto al parque natural de l’Albufera, pertenece al ocupante de una patera que habría muerto ahogado en alta mar y al que las corrientes marinas habrían arrastrado hasta la costa valenciana.

A la espera de poder identificar el cuerpo y poner nombre y apellidos a esta víctima mortal del drama humano de la inmigración ilegal, los investigadores de la policía judicial de la Guardia Civil manejan como principal hipótesis que se trate precisamente del ocupante de una patera.

El hombre portaba ropa deportiva y aunque el estado del cuerpo estaba muy deteriorado por el tiempo transcurrido en el mar (más de una semana) y la acción de los animales marinos dificulta las labores de identificación, hay elementos que apoyan la tesis de que se trate de un ahogado tras caer de una patera.

Los únicos objetos que llevaba el fallecido son una pulsera con una inscripción en árabe, que deberá ser debidamente analizada, y una botella de plástico vacía atada al tobillo. En este tipo de recipientes los migrantes suelen guardar el poco dinero con el que salen de sus países de origen y algún documento o fotografía personal para no perderla, aunque en este caso en cuestión no tenía el tapón, de ahí que no se hallara nada que ayude a su identificación.

Un pescador localizó ayer de madrugada este cuerpo sin vida flotando a un kilómetro de la playa de la Garrofera y lo llevó hasta la arena. Al tiempo que alertó al teléfono de Emergencias 112 de la presencia del cadáver, en avanzado estado de descomposición. A la citada playa de València se desplazaron una patrulla de la Policía Local y agentes de la Guardia Civil.

El forense de guardia procedió al levantamiento del cadáver y el Juzgado de Instrucción número ocho de València, en funciones de guardia, se ha hecho cargo del caso.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de València, donde se le realizó la autopsia para determinar la causa y data aproximada de la muerte. En principio no presenta lesiones externas que apunten a una muerte de etiología homicida y a falta de más informes todo indica que murió ahogado tras caer al mar.