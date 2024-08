Tres años y medio de cárcel al detenido que huyó de los juzgados de Catarroja saltando por la ventana

El delincuente que en enero de 2023 protagonizó una fuga de los juzgados de Catarroja cuando le iban a notificar su ingreso en prisión, quitándose las esposas y descolgándose desde una ventana, ha sido condenado finalmente a tres años y medio de cárcel por el atraco del cual pretendía eludir la acción de la Justicia. Tanto él, que fue arrestado meses después de su fuga, como el cómplice del robo con violencia a la dueña de una chatarrería de Massanassa, reconocieron los hechos en el juicio celebrado por conformidad el pasado mes de julio, viendo así reducidas las penas impuestas.

Como informó en exclusiva en su día este periódico, Daniel M. S., de 27 años, logró eludir la vigilancia de los agentes estando detenido en los calabozos de los juzgados de Catarroja la tarde del 26 de enero de 2023. Así, aprovechando el momento en el que fue subido a la sala de declaraciones, para notificarle su ingreso en prisión provisional, el ahora condenado huyó saltando desde una ventana, situada en un primer piso, cayendo sobre el techo de un vehículo estacionado en la calle. Fuera le esperaba un presunto compinche con un vehículo preparado con el que consumó la fuga.

El Juzgado de lo Penal número ocho de València le ha condenado ahora a tres años y medio de cárcel por el delito de robo con intimidación y uso de instrumento peligroso, con la atenuante de reparación del daño al haber abonado 3.912 euros en concepto de responsabilidad civil. Asimismo se le impone una multa de 270 euros por un delito leve de lesiones, ya que en el forcejeo con su víctima para apoderarse del bolso en el que la dueña de la chatarrería portaba 8.777 euros, la mujer sufrió lesiones en la cadera, la zona dorsal y el hombro izquierdo.

El acusado, defendido por el letrado Vicente Monzó, vio reducida la pena a la que se enfrentaba tras reconocer los hechos en un juicio celebrado por conformidad. Al igual que su cómplice, representado por Jorge Abadía, quien ha sido condenado a solo un año de cárcel al quedar probado que aunque actuó de común acuerdo con el anterior, comprando la motocicleta con la que perpetraron el robo, «decidió no intervenir activamente en la comisión del hecho delictivo».

La sentencia señala que junto al autor condenado por el atraco hubo una segunda persona no identificada que bajó de la moto y amenazó con una pistola –que resultó ser de aire comprimido– a la mujer para robarle el dinero que acababa de extraer de una sucursal bancaria. Al llevar ambos casco para ocultar su rostro y no haber dado nunca el nombre de su compinche, este atracador no ha podido ser identificado y llevado ante la Justicia.

Segunda huida en estos mismos juzgados

Curiosamente estos mismos juzgados de Catarroja fueron el escenario de otra fuga de un detenido durante un pase a disposición judicial hace apenas unos meses. En abril, otro arrestado, en este caso como presunto autor de un delito de asesinato, huyó a la carrera tras escaparse del furgón policial cuando permanecía a la espera de ser subido a declarar ante el juez instructor del caso. Se trataba de uno de los arrestados por el crimen del Zobe, el joven de 31 años muerto de un disparo en el corazón en una calle de Benetússer. Levante-EMV fue testigo de dicha fuga. El presunto asesino logró escaparse por una ventanilla del furgón y huyó a la carrera, esposado y descalzo, tras perder las zapatillas por el camino. Siendo finalmente detenido minutos después por la Guardia Civil.