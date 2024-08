Localizado sin vida Marcos, el psicólogo desaparecido en Fuenlabrada hace doce días

Los peores temores de la familia de Marcos Olmedo se han confirmado. Once días después de que el psicólogo de 37 años desapareciera tras salir de casa de su madre en la localidad madrileña de Fuenlabrada, ha sido localizado sin vida, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

El cuerpo del hombre fue encontrado la tarde de este jueves junto a las vías del tren de Leganés, a unos cinco kilómetros de donde su hermano encontró la última pista dejada por Marcos antes de perderse su rastro: el desaparecido dejó su Toyota Corolla aparcado en el parking de la estación de cercanías de La Serna, a pesar de que el día que desapareció, el 18 de agosto, aseguró a su familia que salía a dar un paseo, a caminar.

Tratamiento psiquiátrico

La desaparición de Marcos fue calificada de alto riesgo desde el principio. Su hermano Dani explicaba esta misma semana a este medio que Marcos no vivía su mejor momento. Llevaba tres meses en tratamiento psiquiátrico, desde que el pasado 13 de mayo tuvo su primera consulta en un centro de especialidades, dependiente del Hospital de Fuenlabrada.

La psiquiatra que lo valoró concluyó, tras entrevistarse con él y con su madre, que el hombre sufría "ansiedad elevada, ánimo triste, rumiaciones constantes por su miedo al rechazo en sus relaciones interpersonales", pero descartó que Marcos tuviera "ideas autolíticas o ideas relacionadas con la muerte".

Le bajó la dosis

El hermano del desaparecido explicó a este medio que el estado de salud del hombre había empeorado en las últimas semanas: "empeoró cuando, después de tres sesiones, de media hora cada una, la psiquiatra decidió bajarle la dosis de la mediación. Lo hizo contra nuestro criterio y sin consultar ni siquiera a la psicóloga que realmente dedicaba tiempo al caso de mi hermano. Su decisión estuvo basada en lo que vio de mi hermano en dos o tres consultas, un total de una hora y media o dos horas, en que lo vio mejor en esos minutos".

La asociación Sos Desaparecidos y su abogado Juan Manuel Medina se habían volcado en ayudar a la familia de Marcos. Este viernes han retirado el cartel de alerta por su desaparición tras conocer el hallazgo de su cuerpo.

El día que desapareció Marcos estaba especialmente desanimado. Tras pasar unos días de descanso en la playa de Piles (Valencia) junto a su madre, Pilar, había regresado a Fuenlabrada y había sufrido otra crisis que provocó que la doctora volviera a aumentar la dosis de su medicación.

Fue a confesarse a una iglesia

La mañana del 18 de agosto, acudió a una iglesia y pidió confesarse con el cura. Luego, compró en una farmacia un ansiolítico que tenía prescrito. Hacia las seis de la tarde, avisó a su madre, Pilar, de que salía a dar un paseo. Se llevó con él su teléfono móvil, su documentación, pero no su medicación.

Su familia, sus amigos, algunos desplazados desde Navarra para participar en las batidas de búsqueda, alertaron de la necesidad de encontrarlo de manera urgente. Entre todos lo habían apoyado y arropado estos últimos meses: "Marcos, ten paciencia, los problemas psicológicos tardan más en curar, pero pasan", "Marcos, todos hemos tenido momento de bajón alguna vez, tú lo has vivido con nosotros, y también has visto cómo nos hemos recuperado", le decían su hermano, su madre. Pero Marcos no mejoraba.

La autopsia aclarará cuándo y en qué circunstancias murió el hombre, al que quería mucha gente, sus seres queridos necesitan respuestas para asimilar su pérdida.