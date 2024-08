La acusación pide 4 años de cárcel para Lowe León por los malos tratos

El cantante colombiano Lowe León, detenido el pasado 17 de agosto en Bétera por la Guardia Civil tras ser denunciado por presuntos malos tratos por su esposa –con la que está en trámites de separación– se enfrenta a una petición de pena de cuatro de prisión. Eso es lo que solicita la acusación particular, ejercida por el letrado Borja Signes. Concretamente tres años de cárcel por el delito de malos tratos habituales y otro año por el delito de coacciones en el ámbito familiar.

La Fiscalía solo aprecia el delito de coacciones y solicita un año de cárcel, aunque no pidió la adopción de ninguna medida cautelar al no entender que hubiera una «situación de riesgo exigida».

De hecho, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Llíria, encargado de violencia sobre la mujer, denegó la orden de protección solicitada por la víctima al «no apreciar elementos de riesgo» y no aportar la denunciante «prueba objetiva de los hechos denunciados, más allá de un parte médico de ansiedad». Asimismo, en el auto la jueza destaca que ambos «se encuentran en trámites de divorcio, con grandes conflictos en los aspectos económicos, dada la elevada capacidad económica del investigado».

Alega un "chantaje patrimonial"

El compositor atribuye precisamente esta denuncia a los presuntos intereses económicos de su esposa y madre de su hijo pequeño y niega tanto los malos tratos como que la esté reteniendo en España. «¿Usted cree que voy a maltratar a una fiscal y abogada? Soy yo el que está sufriendo un chantaje patrimonial, y no encuentro como escapar de ella», alega Lowe León, quien argumenta que se marchó de Colombia para tratar de alejarse del proceso por malos tratos iniciado allí, ante un posible «tráfico de influencias para mantenerlo abierto».

Por su parte, la víctima realizó un escrito en redes sociales donde pide ayuda y asegura que «no puede más». «Quiero volver a Colombia con mi hijo pero Lowe no me lo permite». La mujer, que ya lo había perdonado en anteriores ocasiones, se siente culpable, como le ocurre a otras víctimas de maltrato psicológico, por «haberme fallado a mí misma porque no tuve el coraje de defenderme y huir de un lugar al que no pertenezco».

Tras ser localizada con un cuadro de ansiedad, la víctima no ratificó los hechos ante el juzgado, ni quiso firmar la denuncia. Una día después sí manifestó tenerle «miedo».