La agresión a Marisa a martillazos conmociona al barrio de Ayora

Auténtica conmoción ha causado en el barrio de Ayora la agresión a una mujer de 77 años, que fue trasladada en estado muy grave tras ser encontrada inconsciente sobre un charco de sangre.

"¿Alguien sabe cómo está Marisa?" se preguntaba en la puerta del inmueble de la calle Jerónimo de Monsoriu. La conmoción es enorme porque "esto es un barrio en el que nos conocemos todos. De gente que llevamos aquí toda la vida". Donde es verdad que últimamente han advertido algún repunte de hechos delictivos. Pero lo cierto es que, en estos momentos, todas las líneas de investigación están abiertas.

La víctima es, según comentaban los vecinos, Marisa, una mujer muy conocida en unas calles donde, tal como se comentaba, "muchos llevamos toda la vida". Es una mujer viuda, "que sale siempre a pasear con un perrito. Hacía poco se le había muerto uno y ahora le habían regalado otro, muy pequeño". Al parecer, la mujer tiene dos hijos y, por lo menos, dos nietos.

Un vecino llamó al 112 mediada la tarde del sábado, asegurando que había una mujer en el suelo con un golpe fuerte en la cabeza y junto a un charco de sangre, que no podía más que mover los ojos. Rápidamente se organizó un operativo en el que tuvieron que intervenir los bomberos para sacarla en una camilla. "Ha sido impresionante, porque han venido varios coches de Policía Nacional, de Bomberos, se ha acordonado la calle...". La curiosidad vecinal no obtenía respuesta. "La Policía nos comentó que no podía decir nada, que era confidencial".

Portal del inmueble situado en la calle Jerónico Monsoriu de València. / Moisés Domínguez

Finalmente, la anciana fue sacada completamente tapada y entubada desde el balcón, utilizando para ello los bomberos una camilla-nido antes de introducirla en la ambulancia. Una de las vecinas comentaba que la había reconocido "porque estaba su hija, que vive cerca, llorando".

La calle es una vía bastante ancha, que lleva desde el Jardín de Ayora a Serría. A mitad del mismo es interrumpida por la estación de metro de Marítim. Un barrio de hace más de medio siglo, de gente trabajadora y que tiene una gran conflicitividad. "Alguna vez se han encontrado viviendas selladas. Es decir, para comprobar si había gente viviendo. Y si no se tocaba en unos días, entrar a robar". Pero el CNP mantiene la investigación en secreto.

¿Qué pudo pasar?

Las versiones oficiales aseguran que junto al cuerpo se ha hallado un martillo. ¿Qué pudo pasar? Una de las hipótesis sobre las que ya trabaja la Policía Nacional es que la mujer de 78 años pudo haber sido víctima de un intento de robo y que le agresor le habría golpeado con un martillo para robarle. Pero todas las líneas están abiertas.

La víctima ha sido trasladada en estado muy grave al Hospital Clínico de València. En el momento del traslado presentaba heridas de gravedad y, según los primeros informas, permanecía semiinconsciente.