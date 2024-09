Arrestan a un concejal de Alfara del Patriarca por amenazar y acosar a su ex

«Game Over, siguiente pantalla». El mensaje recibido por el actual novio de una víctima de violencia machista ya anunciaba que el sospechoso iba a dar un paso más en la espiral de acoso sistemático al que presuntamente está sometiendo desde hace más de un año a su expareja tras no aceptar la ruptura. El detenido por la Guardia Civil, concejal del PP en el Ayuntamiento de Alfara del Patriarca, presuntamente habría incendiado el vehículo del compañero sentimental de su ex, en la madrugada del pasado sábado, cuando se encontraba estacionado en una calle de Les Palmeres, en Sueca.

Después de que los bomberos sofocaran las llamas del coche, un Volkswagen T-Roc, y estando ya acotado el vehículo con el cordón policial, para que a la mañana siguiente los especialistas de la Guardia Civil realizaran una inspección ocular en profundidad para establecer el origen del fuego, el presunto incendiario machista habría regresado. En una de las puertas podía leerse la palabra: «Puta».

200 metros de alejamiento

El Juzgado de Instrucción número tres de Sueca ha acordado una orden de alejamiento que prohibe a Marcos B. D., de 34 años, aproximarse a menos de 200 metros de su expareja y comunicarse en modo alguno con ella tras la denuncia donde la víctima relata un «acoso constante» y el último episodio, en el que presuntamente incendió el coche de su actual pareja.

Esa misma noche, a las 21.30 horas, la mujer vio desde el balcón a su ex merodeando el coche de su novio. Horas después, a las cuatro de la madrugada, unos ruidos en la calle los despertaron. Se trataba de las explosiones de los cristales del coche, que ya se encontraba en llamas.

48 horas esperando que saliera

Dos semanas atrás el detenido ya había estado acosando a la pareja en ese mismo domicilio donde veraneaban. De hecho, según relata la víctima en su denuncia, estuvieron sin poder salir a la calle durante más de dos días. El presunto acosador, que además de concejal es profesor de infantil, estuvo 48 horas en la puerta, durmiendo hasta en el suelo del rellano, según le relataron testigos.

«¡Dime con quién estas!», le insistía tras aporrear la puerta y tener la víctima que desconectar el timbre para que dejara de sonar. Además, la mujer, de 30 años, que hasta ahora no había querido denunciarlo, relata que la vigila en la puerta de casa o al salir del gimnasio y que ha llegado a llamarla hasta en 37 ocasiones en un solo día.