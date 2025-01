Arrestan al conductor que atropelló a tres personas en Picassent tras llevarse por la fuerza a dos niños

El conductor del vehículo que el pasado domingo atropelló a tres personas en un barrio de Picassent tras llevarse por la fuerza a dos menores de edad, hijos de su pareja sentimental, ya ha sido detenido por la Guardia Civil. Se trata de J. P. L., de 31 años, actual novio de la madre de los pequeños, quien también ha declarado en dependencias del Instituto Armado, pero en su caso en calidad de testigo.

El presunto autor material del triple atropello, que podría enfrentarse a tres delitos de lesiones y otro de abandono del lugar del accidente, se acogió a su derecho a no declarar y optó por no colaborar dando la identidad de la otra persona que lo acompañaba en el vehículo –presuntamente el abuelo materno según refieren los testigos–.

El coche en el que huyeron del lugar con los dos niños, a punto de cumplir tres y dos años, es un Mazda CX-7 que figuraba a nombre del ahora arrestado, quien acudió acompañado de su letrado al cuartel de la Guardia Civil tras ser citado por los investigadores. Según ha podido saber este periódico, el detenido quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando se le requiera.

Desde que el pasado domingo al mediodía los dos menores, que estaban en un parque de Picassent, fueron sustraídos tras ser introducidos por la fuerza en un vehículo que en su huida atropelló a estas dos mujeres y a un vecino que iba en patinete, la prioridad de la Guardia Civil fue localizar a los pequeños y asegurarse que se encontraban en buen estado, ya que los denunciantes afirmaban que el abuelo materno había amenazado con hacerles daño.

Los niños están con su madre

Los agentes han comprobado que los niños se encuentran bien y están con su madre. Al no existir un régimen de custodia establecido tras la separación de los progenitores, no pueden salvo decisión judicial mediante devolverlos con su familia paterna, fuera violenta o no la forma en la que se los llevaron el pasado domingo.

Por su parte, la madre de los niños alegó ante la Guardia Civil que ese día fue a por ellos para pasar unos días de Navidad junto a sus hijos y que se produjo una discusión con las tías porque no le dejaban que se los llevara. Durante la huida el coche atropelló a las dos mujeres y a un vecino, que requirieron asistencia hospitalaria.