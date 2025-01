La Audiencia evita que los narcos de los 1.861 kilos de cocaína eludan el banquillo

Habrá banquillo para los diez presuntos narcos implicados en la introducción de 1.861 kilos de cocaína que fueron hallados por la Guardia Civil en junio de 2020 en una gasolinera de Catarroja después de que los investigados intentasen secuestrar al camionero que había sacado la droga del Puerto de València sin saber lo que llevaba camuflado junto a la carga legal de zumo de piña envasado, tal como adelantó entonces en exclusiva Levante-EMV. Así lo ha determinado la sección segunda de la Audiencia de València, dando al traste con las intenciones de los acusados, que habían logrado convencer al juez de Catarroja de que se habían cometido irregularidades procesales en la causa que le llevaron a decretar el archivo en mayo de 2024.

La alegría les duró apenas cuatro meses, aunque el auto de la Audiencia de València que revoca ese archivo y da la razón a la Fiscalía antidroga, emitido en septiembre pasado, no había trascendido hasta ahora.

Todo comenzó el 16 de junio de 2020, cinco días antes de que el Gobierno central pusiese fin al confinamiento al que obligó la pandemia provocada por la Covid-19. Ese día, un camionero que acababa de recoger un contenedor en el Puerto de València se detuvo un momento en una estación de servicio de la V-31, la pista de Silla, antes de continuar viaje hacia el sur. Al bajar del camión, fue interceptado por cuatro hombres armados que intentaron meterlo a la fuerza en su furgoneta para secuestrarlo y hacerse con el camión, dado que el chófer se negó a abrirles la caja para que pudiesen recoger las 60 mochilas cargadas con la droga que habían sido incapaces de recuperar cuando el contenedor aún estaba en la terminal, dentro del recinto portuario.

El empleado de la gasolinera vio el forcejeo y llamó a la Guardia Civil, lo que puso en fuga a los narcos y salvó al camionero. El equipo de delincuencia organizada y antidroga (EDOA) de la Comandancia de València inició una investigación y el Juzgado de Instrucción 5 de Catarroja abrió unas diligencias dos días después, el 18 de junio. Diez meses después, en abril de 2021, los agentes antinarcóticos detenían a los cinco primeros sospechosos.

A finales de julio, cuando se cumplía el año y había que prorrogar la instrucción para mantener activa la causa judicial, la Fiscalía antidroga decidió no hacerlo porque se habían agotado todas las vías de investigación para establecer la propiedad de la droga y la identidad del grupo valenciano encargado de su distribución al por mayor. Por tanto, juzgado y Fiscalía se quedaban con lo averiguado hasta ese momento:la identidad de los cuatro hombres que presuntamente habían intentado secuestrar al camionero para recuperar la cocaína.

Agentes de la Guardia Civil, durante el registro practicado en la cafetería de uno de los detenidos en octubre de 2022. / Levante-EMV

La llegada de los mensajes

A la vuelta del verano, las cosas cambiaron. El EDOA recibió una comunicación desde Francia anunciándoles que, dentro de los 900 millones de mensajes desencriptados por sus servicios de inteligencia, habían aparecido conversaciones de un grupo de narcotraficantes que, bajo seudónimos, hablaban sin tapujos de ese cargamento de casi dos toneladas de cocaína. Pero, ¿quiénes se ocultaban tras esos ‘nicks’ o alias?

Para averiguarlo, la Guardia Civil solicitó al juzgado de Catarroja una orden europea de investigación, que se emitió el 15 de septiembre de 2021. La primera instrucción, la que había dado lugar al sumario 269/2020, ya no estaba activa, así que el juez abrió ese día una segunda causa como pieza separada, la 479/2021, para dar soporte judicial a la investigación policial que acabaría estableciendo la identidad de siete sospechosos: dos de los que ya estaban en la primera investigación y cinco nuevos, entre ellos un narco valenciano considerado como uno de los más potentes en este territorio y un agente antidroga de la Unidad de drogas y crimen organizado (Udyco) de la Policía Nacional.

Los agentes del EDOA elaboraron un informe en el que identificaban a cada uno de ellos con el alias correspondiente utilizado en las extensas y prolíficas conversaciones mantenidas a través de la mensajería de Sky ECC.

Se trata de una plataforma usada por narcos, terroristas, capos del crimen organizado, jefes de gobierno y CEO de las multinacionales más significativas porque garantizaba el secreto absoluto de las comunicaciones. Hasta que los franceses, los belgas y los holandeses ‘reventaron’ el algoritmo de la firma de telefonía de Países Bajos en marzo de 2021, dejando al descubierto millones y millones de mensajes. Evidentemente, solo los que tenían contenido criminal acabaron siendo investigados por jueces y policías de toda Europa, lo que acabó desencadenando una oleada de detenciones a lo largo y ancho del territorio europeo.

La segunda operación policial

En el caso de los 1.861 kilos de cocaína interceptados en Catarroja, las comunicaciones entre los siete acusados generaron mensajes suficientemente incriminatorios como para que la Guardia Civil pusiese en marcha una segunda operación, desarrollada a partir del 4 de octubre de 2022, y que se completó con la entrega voluntaria al día siguiente del presunto cabecilla –hoy huido de España tras haber sido puesto en libertad provisional con una nada desdeñable fianza de 100.000 euros–, y con la detención del policía nacional.

Las dos causas judiciales acabaron siendo acumuladas en una sola el 14 de febrero del año pasado, lo que suponía un mazazo para los acusados, ya que las pruebas se unían en un solo procedimiento. Así que los abogados se pusieron manos a la obra y en abril, uno de ellos planteó que lo que había hecho el juzgado, a petición de la Fiscalía –abrir un segundo sumario como pieza separada dado que el primero estaba ‘caducado’–, era una trampa jurídica y debía invalidarse.

El juez de Catarroja le dio la razón y decretó el archivo provisional de la causa, llegando a afirmar en su auto del 29 de abril pasado que «la decisión que debió haberse adoptado en su momento tendría que haber sido la no incorporación del nuevo atestado policial [se refiere al que pedía la orden europea] por haberse presentado fuera del plazo máximo de instrucción no prorrogado». La afirmación tiene su miga, ya que el magistrado no era partidario de esa apertura, que terminó adoptando porque así se lo mandó ya entonces la Audiencia.

Nuevo tanto para la Fiscalía

La Fiscalía antidroga respondió de inmediato elevando la apelación a esa misma sala de la Audiencia que ya le había dado la razón en el rifirrafe jurídico de 2021 y esgrimiendo que, en realidad, aunque fueran los mismos hechos, se decidió abrir una pieza separada y, por tanto, un segundo sumario, porque en ese momento se desconocía la identidad de quienes tan confiadamente hablaban de su negocio ilegal a través de Sky. Por ello, defendía, se trataba de descubrir si, además de los identificados y detenidos en el primer marco procesal, había más implicados, como así terminó siendo.

Finalmente, la Audiencia ha inclinado de nuevo la balanza en favor del fiscal, así que las fichas vuelven a situarse en el tablero tal como estaban en marzo de 2024, cuando el juez de Catarroja dictó el auto de procesamiento contra los diez presuntos narcos. Todos, menos el jefe, declarado en rebeldía tras su huida del país.