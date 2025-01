El monitor de una granja escuela acusado de abusos a menores elude ingresar en prisión

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado esta mañana por sentencia in voce al monitor de una granja escuela del Camp del Túria que fue detenido por la Guardia Civil en 2018 por abusos a niñas de entre siete y ocho años. Pese a que se le impone una pena de cinco años y siete meses de cárcel por tres delitos de abuso sexual a persona menor de 16 años, con la agravante de abuso de superioridad, el condenado no tendrá que ingresar entre rejas al lograr su defensa la suspensión del cumplimiento de la misma, ya que individualmente cada uno de los delitos no supera los dos años de prisión.

El pederasta, de 34 años, ha reconocido los hechos y tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, ejercida por el letrado Juan Molpeceres, evita tener que ingresar en prisión por los tocamientos que realizó a tres menores, que en ese momento tenían entre siete y ocho años de edad, aprovechándose de su condición de monitor de las mismas en una granja escuela de un municipio del Camp del Túria que este periódico no revela para preservar el anonimato de las víctimas.

El Ministerio Fiscal solicita provisionalmente trece años de cárcel para el acusado por los tocamientos de índole sexual que realizó a las tres menores por encima de la ropa interior. Según los hechos probados, que el propio pederasta ha reconocido, los abusos sexuales se produjeron en dos días diferentes a finales de mayo de 2018 cuando, con la excusa de hacerles un masaje, subió a las niñas encima de sus rodillas y les realizó tocamientos en los genitales por encima de la ropa interior. Después les dijo que no contaran nada de lo sucedido a sus padres.

Hallaron pornografía infantil

Agentes de la Guardia Civil hallaron posteriormente, durante el registro de la vivienda del ahora condenado, en Bétera, dispositivos electrónicos de almacenamiento, en los que una vez analizados se encontraron fotografías con contenido sexual explícito en cuya elaboración habían participado menores de edad, bien en solitario, bien con otros menores o con mayores de edad. Contenido que había sido previamente eliminado, aunque los investigadores pudieron recuperar algún archivo.

Por este delito de posesión de pornografía infantil se le imponen también 60 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

La Audiencia Provincial le condena por tres delitos de abuso sexual a menor de edad con abuso de superioridad, por haberse aprovechado del ambiente de confianza y camaradería al ser monitor de la granja escuela a la que había acudido ese verano las niñas. Así, para los dos primeros se le imponen dos años de cárcel por cada uno y para el tercero un año y siete meses al contemplar la atenuante de reparación del daño, al haber pagado 3.000 euros de indemnización a esta víctima. En los tres se aprecia una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que los hechos se remontan a 2018, de ahí la baja pena impuesta.

Como medidas aparejadas a la condena se le imponen seis años de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de las menores y comunicarse con ellas en modo alguno durante un plazo de ocho años. También se le inhabilita para ejercer cualquier trabajo remunerado o no con menores de edad.

El cumplimiento de los cinco años y siete meses de cárcel se le ha suspendido con la condición de que no delinca en los próximos cinco años y que pague una multa de 240 euros.