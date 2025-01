La Guardia Civil investiga el accidente en el edificio de Benetússer, que tenía una inspección previa

La Policía Judicial de la Guarda Civil investiga el accidente en el derrumbe de la escalera de un garaje de un edificio de Benetússer (Valencia), uno de los municipios de la zona cero de la dana, en el que ha muerto un trabajador y otro ha resultado herido. La finca tenía una inspección previa, según las informaciones en poder del instituto armado.

Así lo ha manifestado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en atención a los medios de comunicación en Benetússer, a donde se ha desplazado tras el accidente, que se ha producido poco antes de las 14.00 horas de este sábado.

En el accidente ha fallecido un varón de 45 años, operario de una empresa que estaba trabajando en la extracción de lodos del garaje del edificio. El otro trabajador, de 39 años, que había resultado herido ya ha sido dada de alta en el Hospital La Fe de València.

Bernabé ha avanzado que la Policía Judicial de la Guardia Civil investigando el hecho, y miembros del Instituto Valenciano de Edificación han estado revisando el edificio tras el accidente. Preguntada por si el edificio había sido supervisado, Bernabé ha afirmado que, "según las informaciones que tiene la Guardia Civil, tenía una inspección previa", aunque ha insistido en dejar que la investigación "siga su curso"

La estructura del edificio "está perfectamente"

El accidente se ha producido por el desplome parcial de una escalera auxiliar, que daba acceso al sótano. En concreto, ha caído un lateral de la escalera, que bajaba de la planta baja -del acceso desde la vía pública- a la planta menos uno. Al desplomarse sobre la escalera que va del piso menos uno al menos dos, esta también se ha derrumbado, ha detallado a los medios de comunicación el oficial jefe de guardia del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José María Castillo Pérez.

El representante de bomberos ha indicado que "en principio parece ser que el operario estaba en la parte superior" de la escalera, aunque ha agregado que "eso lo tendrá que determinar la investigación", al tiempo que ha dicho desconocer cuántos operarios había dentro del garaje en el momento del accidente.

El oficial jefe de bomberos ha asegurado que "la estructura del edificio está perfectamente", ya que la escalera pertenecía a una estructura "puntual", por lo que "no compromete para nada a la estructura del edificio" y "no hay riesgo estructural en el resto del edificio". Por ello, el edificio no ha sido desalojado.

La escalera, ha precisado Castillo, estaba hecha de hormigón y ladrillo, y unía la calle con las dos plantas sótano del garaje. Tras los trabajos después de la dana, el sótano de planta menos uno estaba "prácticamente limpio", mientras que en el de la menos dos "quedaba muy poquito ya que limpiar, estaba en los últimos momentos ya de la limpieza", ha señalado.