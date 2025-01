Rebajan de 46 a 12 años la pena a un hombre que intentó matar a su pareja en Valencia

Movido por un claro móvil machista, de dominación y posesión sobre la mujer, el ahora condenado cogió dos bombonas de butano, cortó las mangueras de las mismas y abrió las espitas. Haciendo uso de la violencia, tras propinarle un puñetazo en la cara y esgrimiendo un cuchillo, impidió a su pareja que pudiera abrir las ventanas. «Nos vamos a morir aquí», le dijo a su víctima. La mujer comenzó a gritar pidiendo auxilio y este trató de acuchillarla pero se le partió el arma blanca. Después de ello cogió un mechero e intentó prender el gas, sin lograr a conseguirlo, al irrumpir en ese momento la policía en el inmueble.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al acusado a doce años de prisión por los delitos de tentativa de homicidio, coacciones y descubrimiento de secretos, ya que previamente le había quitado el móvil a su pareja y le había exigido la contraseña para acceder a sus comunicaciones, al pensar que tenía una relación con un amigo.

El Ministerio Fiscal solicitaba para él penas que ascendían a los 46 años de cárcel ya que se le acusaba también de dos delitos de agresión sexual y calificaba el crimen machista frustrado de tentativa de asesinato. No obstante, la defensa, ejercida por el letrado Juan Antonio Rodríguez de Dios, logró que se le absolviera de las dos violaciones y que se le bajara a una tentativa de homicidio.

La Sala argumenta que no se puede apreciar que hubiera alevosía en el ataque, ni tan siquiera la convivencial, que se da dentro de las relaciones entre familiares o convivientes donde la indefensión es producto de la confianza de la víctima ya que no se espera que la agresión provenga de la otra persona. En este caso en concreto ya se habían producido altercados dentro de la pareja y la propia víctima relata que cuatro días antes ya la había obligado a tener sexo con una tercera persona por dinero y la había violado en la cama –hechos que no han quedado probados–.

La sentencia no reconoce ninguna de las atenuantes planteadas; ni la toxicomanía, ni el arrebato u obcecación, ni la confesión tardía y tampoco la reparación del daño.

Huyó por la ventana

Este crimen machista frustrado por la rápida actuación de la Policía Nacional y por la fortuna –al agresor se le rompió el cuchillo y el mechero que cogió falló por falta de combustible– se produjo a las cuatro de la tarde del 23 de febrero de 2023 en un piso de la avenida Pío XI de València. El condenado abrió las espitas de dos bombonas de butano y cortó las mangueras para tratar de explotar la vivienda con su pareja dentro.

Los vecinos, alertados por los golpes, la discusión y el fuerte olor a gas, llamaron al teléfono 112, que movilizó a la Policía Nacional. Cuando los agentes llamaron al telefonillo, la víctima les dijo que estaba bien y que no pasaba nada, obligada por el condenado, que la amenazaba con el cuchillo en su cuello, según el fallo. Los policías no se fiaron y derribaron la puerta a patadas. Se abalanzaron sobre el agresor para quitarle el mechero y pusieron a salvo a la víctima. Ayoub B., de 24 años y origen tunecino, logró escapar por una ventana y fue arrestado en Zaragoza.