“Yo no obligué a nadie a subir a mi coche”, alega el joven ebrio que mató a una menor de 15 años

Tras un día de capea en Sueca, con diversión y alcohol, un grupo de jóvenes se marchó a un polígono de Corbera a seguir la fiesta. El botellón acabó en tragedia con la muerte de una menor de quince años. Un joven, de 21 años, al volante de un Ford Escort, en el que iban otros cuatro ocupantes -el copiloto y tres chicas de entre 15 y 16 años- perdió el control del vehículo y acabó colisionando contra una palmera. “Yo no obligué a nadie a subir a mi coche”, ha alegado en el juicio el acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave, conducir bajo la influencia del alcohol y otros tres delitos de lesiones, también por imprudencia grave.

El accidente mortal se produjo la noche del 27 de septiembre de 2020 cuando según la versión del acusado, estaba “probando” el coche, propiedad de su tío, con tres menores de edad en los asientos traseros del vehículo y un amigo de copiloto. La Fiscalía, que solicita cuatro años de prisión para el procesado, considera que el acusado circulaba a velocidad excesiva y después de haber ingerido bebidas alcohólicas, lo que le producía una notable disminución de sus facultades psicofísicas con el consiguiente riesgo para otros usuarios de la vía y de los ocupantes del propio vehículo.

Ebrio, exceso de velocidad y maniobras bruscas

Además de la afectación de la ingesta de alcohol (dio unas tasas de 0’53 y 0,52 miligramos de alcohol por litro de aire espirado) el acusado efectuó de forma voluntaria un cambio brusco de dirección que provocó que perdiera el control del vehículo, que derrapó lateralmente y colisionó fuertemente contra una palmera.

Fruto del siniestro los cuatro acompañantes resultaron heridos. La más grave una menor de quince años, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico por el que ingresó en estado de coma en el Hospital La Fe de València. El 22 de octubre de 2020, antes de cumplirse un mes de su hospitalización, la adolescente falleció debido a las graves lesiones sufridas.

Entraron en el coche para protegerse del frío

Las otras dos menores que iban en la parte trasera del vehículo, y que también sufrieron graves lesiones, aseguran que entraron al coche para protegerse del frío y confirman la conducción temeraria y a gran velocidad en la que iba el conductor. Asimismo, aseguran que la víctima mortal pidió al acusado hasta en al menos dos ocasiones que parara el coche, que se quería bajar.

Ambas jóvenes han declarado detrás de parabán muy afectadas al recordar lo ocurrido. Confiesan que desde ese día sus vidas cambiaron completamente. De hecho se encuentran bajo tratamiento psiquiátrico por las secuelas emocionales.

Una de ellas explica que su por entonces pareja le gritó para que se bajara del coche antes de arrancar, pero el conductor no paró ni les dejó salir. “Iba muy rápido, tiramos a buscar los cinturones y no había”, recuerda sin poder contener la emoción al recordar esos instantes de pánico. El vehículo solo contaba con tres cinturones, los dos delanteros y el del asiento tras el conductor.

Por su parte, el joven que iba de copiloto, y que también resultó herido, ha admitido también “la conducción un poco brusca” de su amigo, quien le estaba “enseñando las características del vehículo”. El testigo, que asegura que no se percató del estado en el que estaban las chicas que iban detrás y no recuerda si le pidieron que parara, sí reconoce que en la recta final antes de la curva el conductor iba “bastante más rápido”. “Noté el miedo de la velocidad que cogió”, confiesa.

Un testigo sacó a la menor del coche

La defensa de la compañía de seguros, responsable civil subsidiaria del siniestro mortal y de las lesiones que sufrieron los tres supervivientes, trata de acreditar que no existe una causa directa entre el fallecimiento de la menor y el siniestro y esgrime que de no haber sido sacada del vehículo y colocada en una posición indebida por un testigo no se habría producido su muerte y los servicios médicos habrían podido salvar su vida. No obstante, la acusación particular considera esta hipótesis una mera conjetura que descartan los informes médicos tras permanecer la víctima casi un mes en coma por el traumatismo craneal sufrido tras la colisión contra la palmera cuando el acusado, haciendo caso omiso a la petición de las menores, que le pedían que parara, aceleró todavía más el coche y realizó maniobras temerarias.