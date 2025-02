Crimen de Gestalgar: El jurado declara culpables de matar, descuartizar y quemar a su víctima a dos de los cuatro acusados

El jurado popular ha declarado culpables a solo dos de los cuatro acusados de asesinar a Alfredo Balaguer en un piso de València en junio de 2022, y posteriormente descuartizar su cadáver y trasladarlo a un paraje de Gestalgar donde prendieron fuego a sus restos mortales. Finalmente el tribunal no ha considerado probado que Laura M. C. y su novio Alan G. C., quienes tenían 18 y 22 años cuando se produjo el crimen, participaran en la planificación del crimen, por lo que la magistrada ha acordado su puesta en libertad. A quienes sí han declarado culpables del crimen es a la madre de ella, María Pilar C. E., y su pareja, Luis Marcos G. T., pero tampoco les considera autores de un delito de asesinato, sino de homicidio.

Los cuatro han sido declarados culpables de profanación de cadáver por “haber tratado sin la dignidad que merecía el cadáver de Alfredo Balaguer”, de 55 años. Según los hechos probados tras el juicio, María Pilar y Luis Marcos descuartizaron el cuerpo sin vida de su víctima en la vivienda de la calle Escultor Salzillo de València, donde Alfredo tenía alquilada una habitación a la acusada y a su hija. Posteriormente, introdujeron los restos mortales (tronco, brazos, piernas y cabeza) en bolsas de basura que colocaron en una caja.

La noche del 28 al 29 de junio los otros dos acusados, Laura y Alan, se dirigieron a la citada vivienda de València en el vehículo del joven, ya que era el único que disponía de coche para poder deshacerse del cadáver. Una vez allí, Laura y Luis Marcos bajaron la caja con el cadáver ya descuartizado y, tras cargarla en el maletero, se dirigieron hasta el paraje Peña María de Gestalgar, donde quemaron los restos utilizando gasolina como acelerante.

El móvil económico del crimen

María Pilar y su hija Laura vivían en una habitación que la víctima les había alquilado en un piso donde a su vez él también estaba arrendado, en la calle Escultor Salzillo, en el valenciano barrio de la Fuensanta. La convivencia entre ellos era problemática y, según ha declarado probado el jurado, Alfredo quería que madre e hija abandonasen la vivienda por dicho motivo.

Así, con la intención de acabar con la vida de su casero para quedarse con la casa, la noche del 27 al 29 de junio de 2022, Pilar y Luis Marcos le propinaron un fuerte golpe en la cabeza, en la zona frontoparietal izquierda, que le produjo un traumatismo craneoencefálico y su muerte. El jurado no considera suficientemente acreditado que en el momento de cometer el crimen la víctima estuviera durmiendo y no tuviera posibilidad de defensa. De ahí, que al no estimar la alevosía el delito baje de asesinato a homicidio.

La fiscalía rebaja a 15 la pena por homicidio

Con el inesperado veredicto del jurado, que absuelve a dos de los acusados y declara culpables a los otros dos solo por homicidio y no por asesinato, el Ministerio Fiscal ha rebajado la petición de pena para cada uno de los dos encausados declarados culpables de la muerte de Alfredo Balaguer a quince años de prisión, de los 25 que pedía inicialmente.

Para el resto de delitos mantiene las penas, cuatro meses de cárcel por profanación de cadáver para los cuatro acusados y un año de prisión por la falsedad en documento privado para María Pilar y Luis Marcos. Ambos confeccionaron en julio de 2022 un contrato de arrendamiento de la vivienda a su nombre, en el que figuraba como arrendador una persona ya fallecida dos años antes, cuya firma suplantaron. Si bien, la defensa de la inquilina condenada por el homicidio, ejercida por el letrado Pablo Marín, ha conseguido introducir en los hechos probados que dicho contrato de arrendamiento jamás se presentó ante ninguna Administración Pública y no generó perjuicio alguno a terceros.

Respecto al delito de estafa continuada, ha quedado probado que la pareja culpable del homicidio y la hija de ella "puestos de común acuerdo" utilizaron la tarjeta de débito del fallecido, vinculada a la cuenta bancaria de este, para efectuar pagos y diversas compras por un importe total de 1.960 euros. En el veredicto se detalla el uso por parte de los acusados de la citada tarjeta para hacer compras en un supermercado el 15 y 19 de julio de ese año. El 8 de agosto en una web de minerales, así como contratos de telefonía móvil y con una empresa de agua embotellada, y un préstamo financiero, todo ello el mes de agosto de 2022. De igual modo, también figuran acreditadas la compra de un llavero de BMW y ropa en comercios online, e incluso el pago en un estanco de València de 4,75 euros y el intento de compra de lotería en un municipio de Córdoba. Todo ello con la tarjeta de su víctima.

El tribunal popular se ha mostrado contrario a que los dos acusados culpables del homicidio obtengan beneficios penitenciarios, pero sí se muestran favorables a una petición de indulto total o parcial para los dos jóvenes culpables únicamente de la profanación del cadáver. En su caso se da la circunstancia de que ya han cumplido más tiempo entre rejas -se encuentran en prisión provisional desde septiembre de 2022- que las penas a las que finalmente se enfrentan por los hechos declarados probados. Hoy mismo han sido puestos en libertad tras la lectura del veredicto.