Directo: Recomiendan al vecindario que no salga de casa, cierre las ventanas y use la mascarilla en la vía pública

Recomendaciones para la población que viva o circule por el entorno: no salir de casa, cerrar ventanas y llevas mascarilla

Con motivo del incendio que se ha producido en el bingo de la calle Pintor Benedito se activa el protocolo de calidad del aire en cuanto a las recomendaciones habituales en toda la ciudad de València.

Para las personas que vivan o circulen en el entorno del incendio se recomienda cerrar ventanas, no salir de casa si no es necesario y de ser imprescindible usar en todo caso mascarilla en la via pública.