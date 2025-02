El indetectable método de mezclar cocaína con zeolita: el de València es el tercer caso en el mundo

Mezclar el clorhidrato de cocaína producido en los laboratorios de la selva amazónica con polvo de zeolita para enviar la droga hacia Europa y Estados Unidos, donde aguardan impacientes los consumidores, es un método extraordinariamente eficaz. Pero también requiere un proceso químico al alcance de pocos. El sistema es tan singular, que las 27 toneladas de mezcla que entraron por el Puerto de València y que fueron intervenidas en Zaragoza, tal como ha adelantado en exclusiva Levante-EMV este martes, son el tercer cargamento de esas características detectado hasta ahora en todo el mundo. Si ha habido más, han llegado a su destino cumpliendo su objetivo: sortear los sistemas de vigilancia, escaneo y control de los servicios aduaneros y policiales del mundo occidental.

Según la información recopilada por este diario, los dos precedentes se sitúan, el primero, en 2015, en Guayaquil (Ecuador) la misma ciudad ecuatoriana de cuyo puerto partió el contenedor cargado con esos 27.000 kilos paralizados en Zaragoza, y el segundo, en 2023, en el puerto de Veracruz, en Méjico.

Dos cargamentos en siete años

El 10 de mayo de 2015 fue detectada por primera vez la estrategia de mezclar el mineral en polvo con la cocaína. Ocurrió en el puerto de Guayaquil, cuando agentes de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía decomisaron 2,22 toneladas de cocaína mezclada con zeolita, un mineral de amplios usos legales del que precisamente Ecuador es uno de los cuatro principales productores del mundo. Por esa razón, el envío no levantaba sospecha alguna. Finalmente, los agentes ecuatorianos averiguaron que solo 89 de los 1.600 sacos de zeolita llevaban cocaína, que, en ese caso, tenía como destino Guatemala. Hubo cinco detenidos y los investigadores localizaron incluso el almacén 60 kilómetros al norte de Guayaquil.

Siete años después, en 2023, y también en mayo, soldados de la Secretaría de Marina (Semar) de Méjico descubrieron en el puerto de Veracruz, en el Caribe, un nuevo cargamento de 26.500 kilos de zeolita 'trufada' de cocaína. En esta ocasión, la carga, distribuida en 530 sacos de plástico de 50 kilos cada uno, procedía de Colombia, según dio a conocer Semar en una nota informativa publicada en aquel momento por medios de comunicación del país norteamericano.

Desde entonces, no había vuelto a haber constancia del empleo de ese método hasta el envío al puerto valenciano, lo cual, obviamente, no significa que no ha sido empleado.

Tres detenidos ya están en prisión

Por lo que respecta a los 27.000 kilos llevados a bordo de un contenedor bajo vigilancia desde el puerto de València hasta el polígono de La Cartuja Baja, en las afueras de Zaragoza, Sanidad ya ha tomado cerca de 200 muestras que ahora serán analizadas para confirmar la presencia de la cocaína, más allá de los reactivos utilizados en el primer momento, su pureza y, sobre todo, la proporción de droga que hay en el mineral, con el fin de averiguar cuantos kilos hay realmente de estupefaciente.

Ese dato condicionará la acusación final contra los siete detenidos, de los cuales solo cuatro pasaron a disposición del juez de Instrucción 20 de València, quien ha asumido la investigación. De esos cuatro, tres han ingresado en prisión por orden del instructor y a instancias de la Fiscalía, por lo que se encuentran desde este lunes en el centro penitenciario de Valencia, en Picassent. Todos ellos tienen nacionalidad española.

Los tres restantes, todos de origen rumano, fueron puestos en libertad por la propia Guardia Civil una vez que les tomaron declaración en la Comandancia de Zaragoza.

Tal como ha adelantado este diario, la investigación ha sido llevada a cabo por agentes antinarcóticos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Zaragoza y por funcionarios de Vigilancia Aduanera de València.