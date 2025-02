Un matrimonio con movilidad reducida muere al incendiarse su vivienda

Impotencia y terror al ver cómo las llamas se apoderaban en cuestión de minutos de la vivienda en la que se encontraban sus padres, ambos de edad avanzada y con movilidad reducida, sin que pudieran hacer nada por ellos y sabiendo que cuando los bomberos lograran acceder al interior ya sería muy tarde, como así fue por desgracia. Las dos hijas del matrimonio fallecido la noche del lunes al incendiarse su vivienda, situada en un cuarto piso de una finca de la Plaza Horticultor Corset de València, presenciaron la tragedia impotentes ante la acción del fuego y el humo. Una reside justo dos pisos más arriba y la otra, que vive en un edificio a pocos metros, estaba al teléfono con su madre en el momento de iniciarse el incendio.

Mercedes, de 83 años, apenas pudo decirle a su hija que había fuego en el comedor, donde estaba su marido, de 76 años y recientemente operado –solo podía moverse en silla de ruedas–. La comunicación se cortó y cuando la mujer se asomó a la ventana, las llamas confirmaron sus peores temores.

Agentes de la policía científica acudieron ayer al inmueble donde se originó el fuego para establecer las causas del incendio. Según ha podido saber este periódico, las llamas se iniciaron en el comedor aunque se desconoce por el momento el origen.

Las consecuencias del incendio de anoche en el que fallecieron dos personas en València / Fernando Bustamante

Los vecinos del matrimonio estaban visiblemente afectados por la muerte de Mercedes y Pepe, dos profesores muy apreciados en el barrio de la Petxina, donde llevaban viviendo toda una vida, desde que la mujer vino desde su Teruel natal. Ambos estaban jubilados y habían trabajado de profesores, él impartía Matemáticas y ella clases de atención especial.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CICU) recibió el aviso del incendio a las 23.30 horas del lunes, cuando una de las hijas llamó informando de que había habido «una explosión» en la vivienda de sus padres, en un cuarto piso de la Plaza Horticultor Corset de València, y que temía por sus vidas porque salía mucho humo y llamas y estaban atrapados.

Hasta el lugar acudieron varias patrullas de la Policía Local de València, así como de la Policía Nacional, medios sanitarios y bomberos del Cuerpo Municipal. Fuentes del CICU informaron que movilizaron una ambulancia del SAMU y dos unidades del Soporte Vital Básico (SVB).

Cuando los bomberos lograron entrar en la vivienda los dos moradores ya estaban muertos y no se pudo hacer nada por sus vidas. Sus cadáveres fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de València, donde ayer por la mañana se les realizó la pertinente autopsia. El matrimonio falleció por la asfixia provocada por la inhalación de humos, y en el caso del hombre también presentaba quemaduras graves.

Los fallecidos era dos profesores jubilados: Mercedes y Pepe, de 83 y 76 años. Ambos vivían en el cuarto piso del edificio, justo debajo del piso de su hija. Mercedes era una mujer dependiente, con problemas de corazón, y su marido tenía movilidad reducida. De hecho, Pepe había sido intervenido hacía poco más de un mes y solo podía desplazarse en silla de ruedas. Algunos conocidos del matrimonio indicaron que últimamente hacía vida en el comedor.

«Escuchamos un ruido muy fuerte y mi hijo salió a ver qué pasaba», relataba Maricarmen, una vecina de la finca, que no tuvo que ser desalojada, aunque algunos vecinos salieron por sus propios medios. Pese a la virulencia del fuego, la estructura del edificio no quedó afectada y las llamas no se extendieron al resto de pisos, salvo a otro balcón. El Ayuntamiento también activó a los Servicios Sociales de atención a urgencias sociales y colaboración en emergencias del Ayuntamiento de Valencia (SAUS) para atender a los familiares de las dos víctimas mortales.