Los gritos ensordecedores de los padres de Anice Khalfouni, el joven de 29 años asesinado de una herida por arma blanca en el corazón -supuestamente un destornillador – en una calle de València en julio de 2022, todavía resuenan en la Ciudad de la Justicia de València. El veredicto del jurado popular, que ha declarado inocente al único acusado llevado a juicio por el crimen, ha sido un duro mazazo para la familia de la víctima, quienes confiaban en que, al menos, se condenara a uno de los dos primos que participaron en la agresión. “¡No hay Justicia, mi hijo está muerto, no veis que su asesino está ahí!”, gritaba la madre, junto a dos hermanas del fallecido, antes de caer desplomada. El padre, con una discapacidad y que se desplaza en una silla motorizada, tampoco podía contener sus lamentos implorando a Alá por una Justicia que consideran que les ha sido arrebatada.

La familia no entiende cómo pese a la grabación de la confesión del acusado, que se escuchó durante el juicio, y que éste realizó de forma espontánea en una conversación con su tío y padre del otro implicado en la pelea estando en prisión por otra causa, los miembros del tribunal popular han entendido que “no está suficientemente probado” que Pedro M. M., de 37 años, fuera el autor del apuñalamiento. Dicha grabación fue realizada con una orden judicial y bajo la supervisión del grupo de Homicidios de Valencia que investigaba el crimen.

Los hechos enjuiciados en la Audiencia Provincial de Valencia ocurrieron en la madrugada del 28 de julio de 2022 cuando Anice Khalfouni, un joven del valenciano barrio de La Plata al que todos conocían como Anis, fue hallado agonizando, en situación de muerte cerebral, con una herida por arma blanca en el corazón. Cuatro días después los médicos confirmaban su fallecimiento tras desconectarlo de las máquinas que lo mantenían aferrado a este mundo. “Yo le hablaba, y le salían lágrimas de los ojos, pero me decían que eran reflejos”, recuerda su madre, que ha tenido que ser atendida en el Instituto de Medicina Legal de València tras sufrir una crisis de ansiedad al conocer el veredicto del jurado.

El acusado declarado inocente, para el que el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitabn trece años de cárcel, se retractó de su confesión en el juicio y negó haber cometido el crimen. Admitió que era su primer día de permiso penitenciario cuando se produjeron los hechos y haber participado en la pelea, pero negó que apuñalara a Anis y que portara arma alguna. La duda razonable introducida por su defensa durante la vista oral, sobre la posible autoría de su primo, con quien inició la discusión la víctima, ha pesado más que las pruebas recabadas por la policía. Este sospechoso, que no llegó a sentarse en el banquillo como acusado, supuestamente para facilitar la labor de los jurados y “centrar el tiro” en el presunto autor confeso, tuvo que ser traído a declarar como testigo esposado al no presentarse voluntariamente. Esta circunstancia tampoco ayudó a que la sombra de la duda sobre él quedara despejada.