Condenado a dos años y cuatro meses de cárcel por violar a una compañera en Halloween

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años y cuatro meses de cárcel al joven acusado de violar a una compañera de universidad durante una fiesta de Halloween en Burjassot en 2021. La Sala aprecia dos atenuantes simples, la de embriaguez y reparación del daño, de ahí que la pena sea tan baja, pero no muy cualificadas como pretendía la defensa, por lo que el condenado deberá ingresar en prisión si se declara firme la sentencia.

El fallo considera que el acusado, de 21 años, tenía “sus facultades mentales intelectivas y volitivas disminuidas moderadamente” como consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas y pastelitos de marihuana. Si bien no lo suficiente como para que no fuera consciente de sus acciones. De hecho, los testimonios de los amigos que estaban presentes en la fiesta, celebrada en dos apartamentos tipo loft de Burjassot que habían alquilado para celebrar la Noche de Halloween, coinciden en que todos habían bebido alcohol, salvo una testigo que precisamente no recuerda que el acusado fuera especialmente borracho o en malas condiciones. Y respecto a los pastelitos de marihuana, tampoco se tiene la certeza de la cantidad que tomó y del efecto que le provocó. Un testigo incluso apuntó que “no sabían hacerlos y no les subió nada”.

Por contra, según los hechos probados, la víctima sí que estaba afectada por el consumo de bebidas alcohólicas hasta el punto de encontrarse “totalmente indispuesta” y tener que ser llevada por dos amigas al apartamento que estaba vacío, “con la finalidad de que la misma pudiera descansar y se recuperase de la indisposición que presentaba, ya que no paraba de vomitar, no podía mantenerse en pie y no podía articular palabra alguna”.

Pidió las llaves para ir al apartamento donde estaba la víctima

Sobre las 3.30 horas de la madrugada de ese 1 de noviembre de 2021, y mientras la fiesta seguía en uno de los apartamentos alquilados por el grupo de amigos, el joven condenado solicitó que le facilitaran las llaves del segundo apartamento. Cuando accedió al mismo, “pudo comprobar el estado de desvalimiento de la víctima, a pesar de lo cual y con ánimo libidinoso y aprovechando el estado de la misma, el acusado se desnudó y se colocó junto a ella al lado de la cama”.

Ha quedado probado que la violó y que hubo acceso carnal no consentido tanto bucal, vaginal y anal. Todo ello a pesar de que “la víctima no estaba en condiciones de prestar consentimiento, pero es que, además, en determinados momentos, y dentro de sus limitadas posibilidades se opuso a la conducta del acusado”, remarca la sentencia. La víctima se encuentra desde entonces en tratamiento psicológico al padecer síndrome de estrés postraumático, y agorafobia.

Ha pagado 20.000 euros de indemnización

La Audiencia impone al joven dos años y cuatro meses de cárcel, de los siete años que solicitaba el Ministerio Fiscal, como autor de un delito de abuso sexual con acceso carnal, con las atenuantes de embriaguez y reparación el daño, así como cinco años de libertad vigilada y prohibición de comunicación y aproximarse a menos de 500 metros de su víctima.

La sentencia ha tenido en cuenta el “esfuerzo reparador” del acusado, quien días antes del juicio presentó un escrito pidiendo disculpas e ingresó 20.000 euros en concepto de indemnización, cuantía solicitada por las acusaciones, “ciertamente inferior a las que ha acordado el tribunal en otros supuestos de este tipo”, apunta el magistrado.

La sentencia rechaza una rebaja mayor de la pena, dado el daño psicológico causado a la víctima y considerar que el escrito pidiendo disculpas justo antes del juicio llega tarde. Desde que se produjo la violación, el 31 de octubre del 2021, hasta la celebración del juicio no hay “ningún acto que trate de aminorar el padecimiento” de la víctima, remarca el fallo.