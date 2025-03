El joven apuñalado en Benimaclet y su amigo fueron atacados por la espalda sin previo aviso

El joven de 23 años herido de gravedad tras ser apuñalado con un arma blanca en un violento ataque perpetrado en la madrugada de este martes en el barrio valenciano de Benimaclet permanece hospitalizado recuperándose de las lesiones tras haber sido operado de urgencia, pero, por fortuna, su estado ha mejorado notablemente en las últimas 24 horas, tras haber sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. En el mismo ataque, por el que ya hay dos detenidos, sufrió lesiones un amigo suyo, de 18 años, que recibió un puñetazo en un ojo por parte de los asaltantes, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

Los hechos sucedieron poco antes de las tres de la madrugada cuando los dos chicos, acompañados por sus novias, estaban tranquilamente sentados en un banco, en la calle Viver. Los dos jóvenes fueron sorpresivamente abordados por la espalda por un grupo de cinco adolescentes que les atacaron sin mediar palabra, agarrándolos por el cuello, lo que provocó que se levantaran bruscamente para intentar frenar la agresión

Uno de ellos le dio un puñetazo a uno de los chicos, derribándolo al suelo, tras lo cual los cinco fueron a por el otro joven, que recibió cuatro navajazos, dos de ellos por la espalda y dos más por delante, en la parte izquierda del abdomen, una de las cuales le afectó al hígado.

"No parecía que quisieran robar"

Aunque inicialmente la Policía informó, a través de la agencia Efe, de que se trataba de un robo con violencia, las parejas de los agredidos han sido claras: "No parecía que fueran buscando robar. No dijeron nada de robar". Es cierto, no obstante, que acabaron llevándose la cartera del que había recibido el puñetazo, pero la tiraron, íntegra, a los pocos metros, mientras huían a la carrera.

Un vecino que se encontraba en las inmediaciones y que había tratado de parar la agresión, llamó al 112 y pidió ayuda médica y presencia policial. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) envió una ambulancia del SAMU, cuyo equipo médico atendió al joven con las heridas de arma blanca, a quien trasladó al Hospital Clínico de València.

El otro joven fue asistido en el lugar y después fue acompañado por la Policía Nacional para presentar la correspondiente denuncia, junto con las dos chicas que les acompañaban.

Un menor detenido y buscan al resto

Mientras tanto, las patrullas de la Policía Nacional desplazadas al lugar tras el aviso del 112 dieron una batida por las inmediaciones, para tratar de localizar a los agresores, de quienes contaban con una exhaustiva descripción gracias a las víctimas.

De este modo, pudieron localizar y detener a dos de los sospechosos en una calle próxima. Se trata de un menor de edad de 17 años y de un joven de 18 recién cumplidos.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional en València, que se ha hecho cargo de las investigaciones, está intentando identificar tanto a los otros tres que huyeron como a dos chicas, también menores, que les acompañaban y cuyo grado de implicación está por determinar, aunque, en apariencia, no intervinieron en el ataque.

Los dos arrestados lo han sido por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, dada la gravedad de las lesiones, y también se les imputa robo con violencia, ya que acabaron llevándose la cartera de uno de los jóvenes y forcejearon con el otro para quitarle alguna pertenencia, aunque no lo consiguieran.