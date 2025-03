¿200.000 euros por la autoría de las 'narcocanciones' a la valenciana con IA?

El revuelo que han causado las 'narcocanciones' hechas con inteligencia artificial (IA) que llevan una semana circulando entre traficantes, policías y abogados sigue creciendo. Fuentes de la lucha antidroga de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado consultadas por Levante-EMV han asegurado que al menos uno de los traficantes mencionado, con capacidad para organizar la entrada y distribución de grandes cargamentos de cocaína por el Puerto de València, habría puesto precio al autor de esas composiciones musicales, a caballo entre la mofa y la acusación.

Según esas fuentes, al menos uno de los narcos mencionados en esas canciones estaría ofreciendo hasta 200.000 euros por conocer la identidad del autor o autores de la 'playlist'. Aunque a ninguno de los citados, o bien con nombre, o bien con el sobrenombre, parece haberles hecho gracia alguna que circulen esas canciones contando a qué se dedican y cómo, el tema más polémico es el que acusa a uno de ellos de estar detrás de un importante robo de cocaína, lo que se conoce como 'vuelco'. En concreto, dan detalles, aunque se desconoce su veracidad, de quién habría financiado y por cuánto dinero la llegada de dos toneladas de cocaína al Puerto de València, de las que la mitad habría desaparecido. Una acusación muy seria que podría tener consecuencias a la misma altura.

Difusión a través de redes sociales

Tal como ha adelantado Levante-EMV este viernes, las 'narcocanciones' empezaron a correr como la pólvora a través de determinadas redes sociales a finales de la semana pasada, y han generado un importante malestar entre los traficantes de cocaína a gran escala más conocidos por la Policía Nacional, la Guardia Civil y los jueces y fiscales de València.

Algunas de esas composiciones, realizadas a través de IA pero con información de primera mano de quién es quién en el narco valenciano, se basan en un archivo de audio obtenido grabando a escondidas las amenazas vertidas por un traficante que ha trabajado con varios de los mencionados, quien fantasea, en la intimidad de su coche y estando de manera evidente bajo el efecto de las drogas y el alcohol, con "fulminar con un Kalashnikov" a varios de esos narcos por "perras y chivatas".

Infidelidades y 'vuelcos'

"Madre mía, nano, me cepillo hasta al apuntador... Salgo hasta en el periódico, como Pablo Escobar. ¡Buah..., es que me los cargaba a todos! ¡Madre mía, me como el corazón! ¡Me como el corazón en sangre viva!", llega a decir en un momento de esos seis minutos de audio en los que pasa de la euforia y la ira más extremas, al lloro y al lamento más sentidos. Sin embargo, parece ser que el enfado de los amenazados no se dirige contra él -de quién incluso han creado memes-, porque asumen que son frases pronunciadas en un estado de escaso control emocional, sino contra quien ha aprovechado que ese audio ha llegado a sus manos para burlarse de esos traficantes y, de paso, acusar a otros del robo de la cocaína en el Puerto de València o de estar manteniendo relaciones sexuales fuera de sus parejas.