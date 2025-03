Juzgada por prohibir a los hijos de su vecina jugar en el parque por no ser españoles

“Sudamericana de mierda, vete a tu puto país”, “tú no puedes vivir en esta urbanización”, “tu marido debería de haberse casado con una española”. Son algunas de las manifestaciones claramente xenófobas que profirió una acusada a su vecina en una urbanización de Cheste tras un incidente con sus perros, a los que también amenazó con matar esgrimiendo un palo. Para colmo, no solo sus presuntos ataques racistas iban contra la denunciante, sino también contra sus hijos, de cuatro y cinco años. “Tus hijos no pueden jugar en este parque porque no son españoles”.

La acusada por estos hechos ha sido juzgada esta semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. El Ministerio Fiscal solicita para ella una pena de un año y tres meses de cárcel por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y el pago de una multa de 600 euros por un delito de amenazas.

El hijo tuvo que recibir asistencia psicológica

Los hechos, ocurridos el 3 de abril de 2021 en una urbanización de Cheste, provocó en el hijo mayor de la denunciante -la otra era tan pequeña que no era consciente de lo que había pasado – una situación de pánico y rechazo a ir a esta segunda residencia. Tanto es así que el menor de edad tuvo que recibir asistencia psicológica. “Me decía que no quería ver a esa señora, no querían ir al chalet”, explicó en el juicio la madre, que optó por comprarles una colchoneta y un parque de juguete, con tobogán, que instaló dentro de su parcela para que los pequeños pudieran jugar allí. Por ello, la acusación particular también aprecia el delito de lesiones psíquicas al menor.

Por su parte, la acusada alegó que fueron los perros de la denunciante los que se abalanzaron sobre ella y la tiraron al suelo cuando se acercó al comedero de gatos que hay junto al citado parque. Según su versión, lo único que hizo fue pedirle que los atara y que discutieron por ello. Además, la tesis de la defensa es que existe una enemistad entre ambas familias originada por un conflicto con la valla medianera.

La Fiscalía considera que la acusada además de los comentarios xenófobos contra su vecina, de nacionalidad española y origen ecuatoriano, y sus hijos, también amenazó con matar a los perros. Primero esgrimiendo un palo y después diciéndole que los iba a envenenar.