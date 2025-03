A prisión el hombre que intentó matar a su novia en Paiporta

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de València, en funciones de guardia, acordó ayer el ingreso en prisión provisional de Rodrigo C. Ch., el hombre de 42 años que el pasado viernes por la noche apuñaló a su pareja sentimental en Paiporta,. El presunto agresor machista, que se entregó en la mañana del sábado en la comisaría de Policía Nacional de Xirivella, está acusado de un delito de homicidio en grado de tenativa. Su víctima, de 29 años, pudo prestar declaración en dependencias judiciales tras recibir el alta al tratarse de tres heridas por arma blanca que no revestían de especial gravedad.

La mujer relató ante la jueza el ataque que sufrió tras una discusión con su expareja, quien la había seguido hasta la plaza Senyera de Paiporta. Su agresor sacó una especie de punzón y la atacó frontalmente. Según confesó la víctima, no le dio la espalda en ningún momento porque si no la habría matado. Asimismo, la agredida aseguró a la jueza que tiene miedo de que su ex vuelva a atacarla si lo dejaba en libertad, y que una medida de alejamiento no le iba a impedir llevar a cabo sus intenciones. Dado este evidente riesgo para la víctima, la jueza acordó la medida de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar identificó al ahora encarcelado la misma noche del viernes. Además, su fotografía estaba circulando por todos los grupos de policías, y era cuestión de tiempo que dieran con él. Por ello, el propio agresor, de 42 años y nacionalidad colombiana, se entregó en la comisaría de Xirivella y confesó ser la persona a la que estaban buscando por agredir a su pareja en plena calle en Paiporta.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de València también ha acordado una medida cautelar de alejamiento respecto de la víctima. Dicho juzgado se inhibirá ahora en favor del juzgado competente en materia de violencia de Torrent, al haberse producido la tentiva de homicidio machista en su partido judicial.

El detenido por apuñalar presuntamente a su novia en Paiporta. / Levante-EMV

La agresión machista se produjo en torno a las nueve de la noche del viernes cuando víctima y agresor se encontraban en la plaza Senyera de Paiporta. Según testigos presenciales, el hombre inició una discusión con su pareja y en un momento determinado sacó un arma blanca de entre sus ropas con la que atacó a su novia.

Una vecina se enfrentó al agresor

Una vecina de una finca próxima le recriminó su actitud, creyendo que eran golpes y sin ver el arma blanca. "¡Si vuelves a tocarla llamo a la policía!". Este momento de distracción del agresor, que se encaró con la vecina, fue aprovechado por la víctima para salir corriendo hasta que se desplomó a unos metros, lugar en el que fue atendida por una ambulancia del SAMU.

El agresor machista, ahora detenido, se dirigió entonces contra la vecina tratando de agredirla con el punzón que portaba, aunque por suerte la mujer tenía a mano una pala, con la que se defendió. Además, otros dos testigos ayudaron a la mujer a hecerle frente y el agresor huyó del lugar.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local de Paiporta y de la Guardia Civil. Así como una ambulancia del SAMU, que evacuó a la herida al Hospital General de València.