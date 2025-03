Juicio por la muerte de Aitor: "Después de dos días con dolor y vómitos era necesaria una analítica"

Una cirujana pediátrica de La Fe, propuesta como perito por el juzgado de Elda que instruyó la causa del niño de 8 años de Petrer que murió por una peritonitis tras acudir cinco veces a urgencias, ha ratificado este jueves en la vista oral que se celebra en el juzgado de lo Penal número 2 de Alicante que hubo mala praxis en la actuación de las dos médicas acusadas de homicidio imprudente. La especialista ha asegurado asimismo que con un cuadro clínico de «dos días con dolor y vómitos sí era necesaria una analítica», prueba que podría haber desvelado algún signo de infección o inflamación en el niño y que podría haberle salvado la vida con una intervención quirúrgica posterior, en opinión de esta cirujana y de otro perito médico que ha declarado.

La segunda sesión del juicio por la muerte de Aitor se ha centrado en la declaración de varios peritos, los propuestos por el juzgado y los aportados por las acusaciones y las defensas, aunque la vista oral ha comenzado con la declaración de una testigo que, frente a la versión de la médico del Hospital de Elda donde afirmó que el menor no presentaba dolor ni signos de alarma, ha asegurado que el pequeño «se retorcía de dolor y estaba en una silla de ruedas» en Urgencias del centro hospitalario. La testigo ha relatado que el niño «estaba muy malito» y que, cuando salió de la consulta de la médica ahora acusada, su abuela y tutora legal le contó que solo le dieron «suero, lo de siempre».

Una de las cuestiones donde no han coincidido los peritos se refiere a si Aitor sufrió una apendicitis antes de la peritonitis y posteriores complicaciones que le causaron un fallo multiorgánico que le costó la vida. Para unos peritos no fue un problema de apendicitis aguda lo que desencadenó la peritonitis y para otro sí sufrió esa patología.

De acuerdo a la Fiscalía y la acusación particular, el menor tuvo una apendicitis que dio lugar a una «infección en el tracto digestivo con origen en el ciego y que evolucionó a una peritonitis con complicaciones por solución de continuidad en cúpula diafragmática izquierda que puso en comunicación la cavidad abdominal y la cavidad torácica, con el consiguiente colapso pulmonar izquierdo y paso de gérmenes a cavidad pleuro-pericárdica, bacterimia, tromboembolismo pulmonar, fracaso multiorgánico y muerte del menor Aitor el día 28 de octubre de 2020 en el Hospital General de Elda».

El forense que realizó la autopsia ha explicado que el menor tenía bien el apéndice y ha precisado que la evolución de la infección del tracto digestivo que tuvo no fue la más frecuente como causante de la peritonitis bacteriana que tuvo el pequeño. En cuanto al tromboembolismo pulmonar, destacó que su aparición es súbita e inesperada y en una situación crítica «es mucho más difícil la supervivencia».

Otro forense que realizó un informe sobre la actuación de las médicas ha señalado, respecto a la cuestión polémica de si era necesario o no haber realizado pruebas complementarias al niño en Urgencias del Hospital de Elda, que si la exploración y el estado general del menor era bueno no eran precisas. Por otro lado, se ha referido al suministro de Buscapina Compositum por parte de la médica de familia del punto de asistencia primaria de Petrer y ha afirmado que, pese a que la ficha técnica no lo recomienda en niños, las asociaciones de Pediatría sí lo contemplan. No obstante, ha añadido que «no puedo saber en qué circunstancias se hizo».

La perito médico judicial y un cirujano de medicina general especializado en aparato digestivo, propuesto como perito por la abogada de la acusación particular, Raquel Sánchez Navarro, han coincidido en señalar que la infección del menor tuvo su origen en una apendicitis aguda. Ambos peritos han destacado que tendrían que haber realizado pruebas complementarias a Aitor. «Ante un dolor persistente un médico no puede ignorarlo porque si no se opera conduce a la muerte», ha afirmado el cirujano, quien ha destacado que el hecho de que no pudieran tomarle la tensión arterial ya era un signo de alarma.

Un perito pediatra propuesta por una de las defensas ha defendido el uso de la Buscapina, ha afirmado que no es habitual la peritonitis bacteriana que tuvo el niño y ha negado que fuera prioritario conocer la tensión arterial.

Por otro lado, la cirujana pediátrica ha señalado que la facultativa de Petrer debió derivarlo a Urgencias del Hospital y ha indicado que si el menor hubiese estado en el hospital «probablemente no estaríamos aquí».