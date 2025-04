Arrestada por abandonar a sus hijos cuatro días para irse a Pamplona con su novio

Solos durante cuatro días en casa, mal alimentados y en condiciones insalubres. Así fueron encontrados dos menores de edad, él de 14 años y con autismo, y su hermana pequeña de 13 años recién cumplidos en una vivienda de València. Agentes del GRUME de la Policía Nacional han detenido esta semana a la madre de los menores, una mujer de 40 años y nacionalidad española, acusada de un delito de abandono de menores por marcharse a Pamplona para pasar unos días con su novio sin dejar a sus hijos al cuidado de ningún adulto.

La arrestada, que ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras pasar a disposición judicial, reconoció haber dejado a sus hijos solos desde el lunes 31 de marzo al jueves 3 de abril, pero sostiene que se marchó a Navarra para hacer una prueba de trabajo en la empresa familiar de su novio y que sus hijos “tienen suficiente autonomía para desenvolverse solos”.

Los progenitores están separados. El lunes el padre los dejó en el colegio tras pasar el fin de semana con ellos. No fue hasta el jueves por la tarde, cuando alertado por su hija mayor de edad, que había ido a ver cómo estaban sus hermanos, se enteró de que habían estado solos estos cuatro días. Según ha podido saber este periódico, el niño de 14 años, con problemas de autismo, ya no volvió a ir al colegio y se quedó jugando a la videoconsola y tomando bebidas energéticas los cuatro días, lo cual le provocó una diarrea. De hecho, los agentes hallaron en la casa hasta 30 latas en el comedor.

Absentismo escolar

El problema de absentismo escolar en esta familia no es algo puntual y según pudieron comprobar los agentes a través del centro educativo, tienen una tasa de absentismo del 30% en los últimos meses. Los Servicios Sociales tenían ya un expediente abierto por este núcleo familiar con múltiples intervenciones desde 2011.

En esta ocasión ha sido la hermana mayor de edad, que reside con el padre, la que alertó de la situación al comprobar el estado en el que estaban sus hermanos, quienes le contaron que llevaban solos desde hacía cuatro días.

En condiciones insalubres

Hasta el domicilio se desplazaron agentes de la Policía Nacional, quienes pudieron comprobar las condiciones insalubres en la que se encontraba el inmueble, con un desorden fuera de lo normal, con ropa, enseres y basura por todos lados, el inodoro embozado y excrementos de animales por el suelo. Asimismo, en la nevera encontraron alimentos podridos y con moho.

Los menores, que estaban sucios y desaliñados, no supieron explicar qué habían estado comiendo estos cuatro días y normalizaron el desorden que se veía en la casa, como si fuera algo habitual.

Estando los agentes en el domicilio se presentó un amigo de la madre, quien inicialmente manifestó que había estado durmiendo en la casa, aunque al final acabó reconociendo a los policías que era mentira y que había ido para darle una coartada a su amiga porque se lo había pedido. Poco después también acudió la abuela materna, tratando de justificar a su hija y con la misma treta asegurando que ella había estado cuidándolos, cosa que negaron los propios menores.

Los agentes trataron de localizar a la madre sin éxito e hicieron entrega de los menores al padre, aunque por el momento no hay ninguna decisión judicial respecto a la situación de los mismos ya que no se han adoptado medidas cautelares penales y el Juzgado de Familia todavía no se ha pronunciado tras estos nuevos hechos ocurridos.

Por su parte, agentes de la Unidad Medioambiental (UMA) de la Policía Local de València se hicieron cargo al día siguiente de los animales que había en la casa, concretamente cuatro gatos, un perro y una tortuga, y los llevaron a la protectora Modepran.

El pasado lunes al mediodía, a la salida del colegio, la policía recibió otro aviso de una discusión entre los padres de los menores al ir a recogerlos al centro. Esa misma tarde se procedería a la detención de la madre, que hasta ese momento había estado ilocalizable, por el delito de abandono de menores.