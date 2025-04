Herido un hombre de 46 años al ser disparado por la espalda en Alfafar

El dueño de un restaurante chino de Alfafar, de 46 años y con antecedentes policiales relacionados con la evasión de capitales por el aeropuerto de Manises, ha resultado herido de bala tras recirbir dos disparos por la espalda a primera hora de esta tarde en la localidad valenciana de Alfafar, en un suceso cuyas circunstancias investiga el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar.

La víctima de los disparos ha acudido al mediodía al centro de salud de Alfafar. Según ha manifestado inicialmente a los médicos, ha escuchado un ruido, como de unas detonaciones, y luego ha sentido un dolor en la espalda. El agredido no ha facilitado apenas información y asegura que no ha logrado ver al autor de los disparos. La Guardia Civil ha confirmado el "herido por arma de fuego" esta tarde en Alfafar, y ha señalado que los investigadores no descartan de momento ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.

El herido es un hombre de nacionalidad china propietario de un restaurante en la avenida Albufera de Alfafar. Tras recibir dos disparos por la espalda, habría acudido al ambulatorio de la localidad, donde habría recibido una primera asistencia médica para luego ser derivado al Hospital La Fe de València.

Una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) ha trasladado al herido, de 46 años, desde el centro de salud de Alfafar al Hospital La Fe de Valencia, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Estas mismas fuentes han confirmado que el herido presentaba "herida en la espalda compatible con arma de fuego".

El aviso de este suceso ha entrado al CICU sobre 14.30 horas de esta tarde. Ha sido un médico del centro de salud el que ha dado el aviso al 112 al comprobar que la persona que se había presentado con "dolor en la espalda" lo que realmente presentaba eran dos heridas por arma de fuego.

Hasta el lugar se han desplazado rápidamente agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Alfafar. El herido ya estuvo implicado hace quince años en una presunta red de blanqueo de dinero a través del aeropuerto de Manises, en la que fueron detenidos y encarcelados dos guardias civiles, entre ellos un sargento.