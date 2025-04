Buscan al conductor que arrolló a un joven en patinete en la avenida Baleares

La Policía Local de València trata de identificar al conductor que arrolló a un joven trabajador que se dirigía a su puesto de trabajo en patinete y se dio a la fuga en la mañana del pasado jueves 17 de abril en el cruce de la avenida Baleares con la calle Pintor Maella. El joven de 24 años sufre como consecuencia del accidente amnesia retrógrada, fractura del maxilar superior y desplazamiento de piezas dentales.

“Están revisando cámaras pero necesitamos toda la ayuda posible por si algún testigo vio el vehículo y recuerda algo”, explica Oriana, la mujer del herido. “Cristhian no puede ni hablar y no recuerda cómo pasó todo, incluso me preguntó si yo iba con él”, argumenta la testigo, que llegó al lugar del siniestro tras recibir una llamada de su esposo, quien le contó que un coche lo había atropellado cuando iba por el carril bici antes de perder el conocimiento. Tras levantarse por su propio pie, el joven fue atendido por una ambulancia, que lo trasladó al Hospital Clínico de València.

El joven de 24 años presenta fractura del maxiliar superior y desplazamiento de piezas dentales. / Levante-EMV

Además de haber interpuesto una denuncia en la comisaría del Marítim por el atropello con fuga del lugar del accidente, la mujer y el padre del joven herido critican la actuación del centro hospitalario, que lo mandó para casa apenas 40 minutos después de entrar por Urgencias tras realizarle un TAC por el traumatismo craneal. Fue posteriormente, en el Hospital Intermutual de Levante, al que acudió al tratarse de un accidente in itinere -ya que se dirigía a su puesto de trabajo como mozo de almacén-, donde comprobaron la gravedad de sus lesiones, con fractura del maxilar superior.

“En la Mutua se quedaron sorprendidos de que lo hubieran mandado para casa tras una simple placa y que solo nos dijeran que se tomara paracetamol, cuando estaba todo lleno de sangre y no podía ni hablar”, relata Oriana.

El siniestro se produjo entre las 6 y las 6.30 horas de la mañana del pasado jueves 17 de abril en el cruce de la Avenida Baleares con la calle Pintor Maella, regulado por semáforos y a la altura del carril bici por donde circulaba supuestamente el joven en un patinete cuando un vehículo lo arrolló por el lateral izquierdo, según consta en la denuncia. Si alguien conoce algún detalle del accidente o llegó a ver el vehículo implicado en el mismo, la familia del herido pide que se pongan en contacto con la Policía Local de València.