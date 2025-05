El joven asesinado en Natzaret tras acudir al culto recibió una decena de cuchilladas

La familia de Antonio e Israel Flores, del clan de los Cheles, el primero de 24 años, asesinado, y el segundo, de 17, que permanece en estado muy grave, espera que la policía detenga a los «demonios» que los acuchillaron el pasado viernes por una cuestión banal a la salida de la Iglesia Evangelista de Natzaret, antes de que ellos los localicen primero. Para evitar precisamente la posibilidad de una «vendetta» y dejar trabajar al grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia, un hombre de paz al que todos respetan está en continuo trato con los familiares. Su importante labor, ya demostrada en otros casos de tiroteos con víctimas mortales que afectaban a distintos clanes, ha conseguido apaciguar los ánimos de una familia destrozada por la muerte del mediano de tres hermanos.

El crimen, que adelantó en exclusiva Levante-EMV, se produjo el pasado viernes. Antonio Flores murió antes de llegar al Hospital La Fe de València, al que fue trasladado por un familiar en su vehículo particular a última hora de la tarde. La autopsia, realizada en el Instituto de Medicina Legal de València, ha confirmado que el fallecido presentaba una decena de lesiones por arma blanca, algunas de ellas incompatibles con la vida.

Lesiones en la ingle y en el estómago

Por su parte, su hermano, de 17 años, sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital La Fe en estado muy grave. Israel recibió una primera cuchillada en la ingle, y cuando trató de pedir ayuda a un tío recibió al menos otra cuchillada en el estómago, según explican fuentes del entorno de la familia.

Algunos familiares atribuyen la agresión a un incidente ocurrido el día de antes en el que la madre de las dos víctimas, Remedios, sobrina de un conocido cantaor de flamenco, le recriminó al pianista del culto por no llevar bien el compás. El hombre se lo habría tomado como algo personal y cuando la tarde del viernes se cruzó con los hijos de esta se produjo un enfrentamiento con estos en el que los presuntos autores -al menos dos– sacaron armas blancas y acuchillaron a los dos hermanos.

Varios pastores de la Iglesia Evangelista también mantuvieron una reunión este fin de semana para abordar lo ocurrido y están en contacto con la familia. A ellos les han transmitido que no quieren venganzas y que confían en la Justicia. No obstante, hoy será enterrado Antonio en el cementerio municipal de València y de nuevo los ánimos estarán especialmente sensibles hasta que la policía no detenga a los autores del crimen.