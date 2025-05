Los rescoldos del crimen del hombre tiroteado en Alfafar hace un año

A las puertas del primer aniversario del crimen de Arturo C. C., el hombre de 46 años tiroteado por la espalda con una escopeta en plena calle de Alfafar, denuncias cruzadas tras una trifulca entre familiares de la víctima mortal y los suegros del presunto autor material del asesinato, Iván N. M. -en prisión provisional desde que se entregó cuatro días después del homicidio- han terminado con dos personas detenidas por los delitos de amenazas y tenencia ilícita de armas.

La indignación de la familia del fallecido no podía ser mayor, al sentirse seriamente perjudicados, ya que en la reyerta sin heridos ocurrida el pasado 21 de abril la otra familia también esgrimió armas blancas y en su caso no hubo ningún arrestado, según critican desde el entorno de Arturo. Además, los gestos obscenos y comentarios jactándose de la muerte de este hombre de 46 años, no han tenido un reproche legal y, en cambio, la denuncia presentada por los suegros de su presunto asesino se ha saldado ahora con un registro en el que los investigadores han hallado varias armas de fuego en la vivienda de dos familiares del difunto, de ahí que hayan sido detenidos.

Una deuda de 100 euros

Más de una veintena de agentes de la Guardia Civil han tomado a primera hora de la mañana las conocidas como fincas rojas de Alfafar para llevar a cabo un registro domiciliario en la vivienda donde residen los dos arrestados, padre e hijo, tío y primo respectivamente del fallecido el 25 de mayo del pasado año tras ser abatido de un único disparo de escopeta de postas con dos impactos en la espalda. Una deuda de solo cien euros, que Arturo le había prestado a Iván y que este se había gastado en las máquinas tragaperras, una comentario desafortunado sobre sus muertos y el posterior reto entre ambos (al que la víctima acudió desarmado) están detrás de este crimen todavía pendiente de juicio.

El equipo de Policía Judicial de Alfafar, con el apoyo de agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), han procedido a la detención de estas dos personas tras incautarles armas de fuego en el inmueble. Tras cerca de seis horas de registro, los agentes han conducido a los detenidos al furgón, entre gritos y mensajes de ánimo de sus familiares, para ser trasladados a las dependencias del cuartel de Alfafar hasta ser puestos a disposición judicial.

Reyerta del 21 de abril

En la tarde del pasado 21 de abril, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Alfafar ya tuvieron que intervenir en una reyerta entre ambas familias, en la que se esgrimieron armas blancas y en la que algunos testigos indicaron que se sacaron armas de fuego. La enemistad entre ambas familias desde que se produjo el crimen, que conviven en el mismo bloque de viviendas, derivó ese día en una trifulca sin heridos pero en la que los familiares del autor confeso del homicidio realizaron todo tipo de gestos y comentarios faltando a la memoria del difunto y ensalzando al autor de su muerte.

Además del autor confeso del disparo que acabó con la vida de Arturo C. C., quien se entregó en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia tan solo cuatro días después del crimen, como adelantó Levante-EMV, los investigadores arrestaron meses después a otras dos personas como cómplices por su presunta colaboración con el primero. Por un lado su hermano Félix N. M, que presuntamente estaba presente cuando la víctima acudió al domicilio de Iván totalmente desarmado para pegarse después de que este lo retara tras ofender a sus difuntos por el préstamo no devuelto. Y Juanjo A. M., la persona que presuntamente le habría facilitado el arma de fuego. No obstante, el Juzgado de Instrucción número cinco de Catarroja, que investiga el homicidio, archivó el pasado mes de febrero las actuaciones contra ambos al no quedar acreditada su relación directa con la muerte de Arturo.