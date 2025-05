Condenada en Palma una madre por rajar a otra con un cúter tras discutir en el grupo de WhatsApp del colegio de sus hijos

Una mujer ha sido condenada a cuatro años de cárcel por rajar con un cúter a otra madre con la que se había cruzado amenazas e insultos en el grupo de WhatsApp del colegio de sus hijos en Palma. La agresora provocó una decena de graves cortes a su rival en la cabeza, la cara, los hombros y los brazos cuando ambas se citaron en una calle de la barriada de Corea. El fallo declara a la acusada, de 24 años, autora de un delito de lesiones con instrumento peligroso y fija una indemnización de 12.772 euros para la víctima, que precisó varios puntos de sutura y tiene diversas cicatrices a consecuencia de la agresión.

Los hechos, según refleja la sentencia de un juzgado de lo penal de Palma, ocurrieron a primera hora de la madrugada del 31 de julio de 2024. Las dos mujeres estaban enemistadas desde hacía un tiempo por varias razones. Por un lado, ambas se habían amenazado e insultado en el grupo de padres del colegio donde estudian sus hijos. Según informó entonces la Policía Nacional, las dos jóvenes se habían denunciado mutuamente por esos mensajes. Por otra parte, la víctima había pedido aquel día a los administradores del grupo de padres que incluyeran en él a su pareja, que era el exnovio de la acusada.

En este clima de tensión, las dos madres se citaron en un parque de la calle Cotlliure "para hablar", según señala la sentencia. Cuando la víctima llegó al lugar, la acusada esgrimió un cúter y empezó a agredir por todo el cuerpo a la otra mujer. "Se me tiró a la cara para golpearme. Pensé que era un guantazo, pero me había cortado en el labio y me salía sangre", contó la víctima en el juicio. Acto seguido, la agresora le provocó varios cortes más. Uno de ellos, de 25 centímetros, en la cabeza. El resto fueron en la nuca, los hombros, los brazos y las axilas.

La tía de la víctima, que llegó al lugar y presenció la agresión, consiguió ahuyentar a la agresora. Explicó que su sobrina estaba "rajada" y perdía mucha sangre, por lo que en lugar de llamar a una ambulancia optó por llevarla al hospital en su propio vehículo. Allí, los médicos tuvieron que aplicarle numerosos puntos de sutura y grapas en los cortes causados por el cúter.

"A esa perra le voy a dar"

La acusada afirmó en la vista oral que fue su rival quien se abalanzó sobre ella con un arma blanca y empezaron a pelear. Dijo que se limitó a defenderse, negó haberla atacado con un cúter y señaló que las graves heridas que sufrió se las había hecho ella misma. La magistrada no da credibilidad a esta versión. Destaca la sentencia también que la procesada, según contó un testigo, le había mostrado el día anterior un cúter y había anunciado la agresión: "A esa perra le voy a dar con esto", aseguró refiriéndose a la víctima.

La defensa pidió la absolución de la acusada, pero reclamó la aplicación de dos atenuantes en caso de condena. Por un lado, señala que los 1.300 euros que consignó dos días antes del juicio son insuficientes para considerar una reparación del daño. Por otro, rechaza que actuara para defenderse porque no presentaba ninguna lesión y los testigos no avalan ese relato.

Además de los cuatro años de cárcel, la sentencia establece una orden de alejamiento de cinco años. La acusada permanece en prisión desde que ocurrieron los hechos.