El cuarto detenido por el asesinato de Antonio Flores en Natzaret queda en libertad tras negar su participación

El hombre de 67 años arrestado en Alzira por su presunta participación en la muerte a cuchilladas de Antonio Flores, de 24 años, a las puertas de la Iglesia Evangélica de Natzaret el pasado 2 de mayo, quedó ayer en libertad con cargos tras reconocer que estaba presente pero negar cualquier tipo de implicación en los hechos. Según su versión, ni hizo uso de arma blanca alguna ni se la facilitó abierta a su nieto -encarcelado como presunto autor material junto a su padre- como declaró en calidad de testigo el hermano del fallecido, que también resultó gravemente herido y se recupera en el Hospital La Fe de València.

La jueza de Instrucción tres de València, que lleva la causa, acordó la libertad de este cuarto detenido por dos delitos de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa, dada su edad y teniendo en cuenta que tiene domicilio conocido, a la espera de ver cómo evolucionan las investigaciones. Como medidas cautelares acordó una comparecencia periódica de apud acta cada quince días y la retirada del pasaporte. La madre y esposa de los otros dos arrestados en Málaga también fue puesta en libertad, en su caso por la propia policía.

Agentes del grupo de Homicidios de la Policía Nacional tomaron declaración hace una semana a Israel, el menor de 17 años que sobrevivió tras sufrir dos puñaladas, una en la ingle y otra en el estómago. Este testigo identificó a cuatro personas como los autores de la agresión que acabó con la vida de su hermano y que a punto estuvo de acabar también con la suya. El pianista Diego M. M., de 42 años, y su hijo José M. M., de 22, ambos en prisión provisional como presuntos autores materiales. Y el sexagenario ahora puesto en libertad, detenido esta semana en Alzira, y un menor de trece años, y por lo tanto inimputable, que también portaba un arma blanca aunque no hizo uso de ella.

El último arrestado alegó ante la jueza que portaba una garrota para apoyarse pero que no la utilizó para golpear a las víctimas, y que en ningún momento le facilitó una navaja u otra arma blanca a su nieto. Y mucho menos que se la diera abierta, ya que con el bastón en el brazo derecho no habría podido. De igual modo asegura que él sufrió un golpe en la cabeza y que tuvieron que llevárselo de allí para que no la tomaran con él. Su testimonio dista mucho de lo manifestado por el joven que sobrevivió al ataque y el resto de testimonios recabados por los investigadores.