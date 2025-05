Los pederastas de la red del Raval sabían que la víctima tenía 13 años: "Si esa niña abre la boca, se te va la vida a la mierda"

Teófilo Lapeña Martínez, el responsable de la red de pederastas del Raval, ofreció a la menor bajo guarda de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) a otros adultos "para tener relaciones sexuales" a sabiendas "de su corta edad y en varias ocasiones habría grabado vídeos del acto". Así consta en el sumario judicial al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el cual recoge cómo el principal sospechoso dejaba claro al resto de los investigados la edad de la menor, 13 años, antes de los encuentros que tenían lugar en su vivienda de la calle Unió, en Barcelona. La edad mínima de consentimiento en España son 16 años, por lo que todos estos actos están tipificados como agresiones sexuales.

Las conversaciones que vía chat mantenía Teófilo con el resto de hombres, y que forman parte de la investigación, atestiguan que todos eran conscientes de que estaban hablando de una niña de 13-14 años. Los abusos a la menor se prolongaron desde mayo de 2020 a octubre de 2021. "Je je, huele a coñito de niña de 13", le suelta en un momento dado uno de los investigados al cabecilla. "Pues yo la conocí con 13 recién", responde este. El sumario está repleto de mensajes e imágenes que muestran la monstruosidad de las acciones de estos hombres, así como la banalización de las agresiones sexuales y la cosificación e hipersexualización de una niña extremadamente vulnerable.

"No te estoy amenazando ni nada pero no grabes a nadie por tu bien, y menos teniendo sexo con una menor de edad", le dijo un sospechoso a Teófilo

"Si eres capaz de follarte a una nena de 14 tenemos mucho en común seguro", le dice Teófilo a otro sospechoso que se quejó por haberle filmado abusando sexualmente de la víctima. En varios mensajes de junio de 2021, este acusado expresa a Teófilo su preocupación por que la niña les llegue a denunciar, hecho que refleja que sabían perfectamente lo que estaban haciendo: "No sabes cuándo esa niña puede abrir la boca y se te va a ir la vida a la mierda". Por ello, advierte a Teófilo: "No te estoy amenazando ni nada pero no grabes a nadie por tu bien, y menos teniendo sexo con una menor de edad".

Chats del pederasta - Primera parte / EP

En otra conversación, tras un encuentro sexual con la víctima en febrero de 2021, Teófilo y otro acusado comentan cómo ha ido y el primero le pregunta al segundo: "¿Tu primer trío? ¿Tu primera niña de 14?". Un mes después, el principal investigado le dice a otro sospechoso vía chat por redes sociales que "no es 'fake' la cría". Las conversaciones también evidencian que Teófilo captaba a más menores. Uno de los investigados le pregunta al cabecilla: "¿Le sigues buscando nenes para que se la follen?".

Algunos de los acusados tuvieron más de un encuentro con la menor, según consta en la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona contra los 15 investigados que supuestamente formaban parte de esta red.

Teófilo L. M., el principal acusado por la red de pederastia del Raval. / EP

Los investigadores de la Unidad Central de Cibercrimen de Mossos d'Esquadra deducen de las conversaciones encontradas en el chat de Teófilo que algunos acusados repitieron sus encuentros sexuales con la menor y que participaron también en tríos con el principal sospechoso. Algunas de estas relaciones fueron grabadas por el principal acusado, quien facilitaba este material pornográfico a terceras personas, y por otros participantes cuando el cabecilla de la red aparece teniendo sexo con la víctima.

Para los agentes está claro que todos los acusados conocían la edad de la menor, de entre 13 y 14 años en el momento de los hechos, antes de tener relaciones con ella durante 2020 y 2021. Alguno de ellos incluso expresó sus dudas tras el encuentro sexual. "Yo creo que me bajo del tren, me vi un poco incómodo y necesito un poco más de edad".

Sospechosos con antecedentes

El juzgado remarca que del contenido de los mensajes analizados por los Mossos se "deduce claramente que Teófilo no solo ha mantenido relaciones sexuales con penetración con la menor, sino que, además, realizaba una actividad a través de internet de captación de personas para mantener relaciones sexuales con ella y, como mínimo en varias ocasiones, grabar la agresión en vídeo". Además, el principal sospechoso utilizaba a la menor como 'gancho' para atraer a hombres y practicar tríos en los que él participaba.

De las conversaciones, el juez concluye que "revelan una altísima probabilidad" de que los hombres citados hayan cometido agresiones sexuales

El juez que instruye el caso concluye que "algunas de las conversaciones reproducidas en algunos casos por sí solas no son muy explícitas de lo que puede haber ocurrido, pero analizadas en el contexto indicado no pueden interpretarse como simples bravuconadas o bromas de mal gusto entre los interlocutores, sino que revelan una altísima probabilidad de que se hayan llevado a cabo agresiones sexuales por parte de los hombres citados". El auto judicial destaca que la investigación policial vinculó fechas de las conversaciones junto con vídeos, fugas de la menor del centro residencial en el que vivía y los comentarios posteriores de los sospechosos.

Los Mossos han identificado a la mayoría de los hombres, pero siguen buscando a uno que tiene tatuajes característicos en el vientre

La instrucción judicial también destaca que algunos de los investigados tienen antecedentes por delitos de maltrato doméstico o de difusión de pornografía infantil, además de hurtos. Hay de diversas nacionalidades, como españoles, peruanos, italianos o paquistanís, entre otros. La mayoría cuentan entre 20 y 35 años.

Los Mossos han conseguido identificar a la mayoría de los hombres que participaron en los encuentros sexuales con la menor gracias a sus perfiles en redes sociales. Teófilo almacenaba los mensajes que se habían intercambiado por Instagram, aunque con algunos de ellos el contacto pasaba después a ser vía Whatsapp. De hecho, los agentes analizaron la agenda del cabecilla para descubrir la identidad de los presuntos miembros de esta red. Todos menos Teófilo y otro acusado están en libertad provisional, acusados de agresión sexual a una menor, con órdenes de alejamiento respecto a la víctima.

Los agentes siguen tratando de identificar a uno de los sospechosos que aparece en un vídeo teniendo relaciones sexuales con la menor pero al que no se le ve la cara, sino varios tatuajes característicos en el vientre.