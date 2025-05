Juicio en directo: Sigue en directo el juicio contra el joven acusado de matar a cuchillazos a su exsuegro en l'Eliana

Explica que hubo al menos "diez o doce intervenciones" de la Policía Local por "broncas" de su padre y el acusado. "Lo que quiso fue destrozarme a mí la vida. Coincide con los audios que le mandó G., mi parece de entonces". Cuando vuelve a hablar de su padre, pierde la entereza y pierde el control. "Mi padre quería lo mejor para mí, por eso no quería que estuviese con Sergio", defiende. "A mí me ha hecho todo y más de lo que se le puede hacer a una mujer", denuncia.

Mientras la testigo solloza, se rompe,

"Me morí por dentro. Por culpa de este tío, no puede hacer nada. Yo ya podía ser doctora. ¡Y no puedo ni comer!". "¡No vas a conseguir que me odie a mí misma!", grita, mirando a los miembros del jurado, que no despegan la vista de ella.